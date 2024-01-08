Чизкейк, но не совсем: как приготовить вкуснейший закусочный торт

Пикантный чизкейк пепперони, или чизкейк с перцем приятно разнообразит ваш стол. Это блюдо идеально подойдет к праздникам.

Пикантный перцовый чизкейк – свежее и вкусное блюдо. Основа из крекеров, приправленных лимоном и тимьяном, вкусный крем с добавлением перцев и, наконец, восхитительный мусс из рикотты и песто для украшения. Так что, если любите сладкие чизкейки, попробуйте и их оригинальную альтернативу.

Его готовят заранее и хранят в холодильнике до подачи, он идеален для зимнего и летнего ужина с друзьями, а можно приготовить мини-порции, идеально подходящие для фуршета. Как его приготовить, рассказали на сайте Un pizzico di peperosa.

Ингредиенты рассчитаны на круглую разъемную форму диаметром 22-24 см.

Чизкейк пепперони

Ингредиенты:

Для базы:

200 г пикантных цельнозерновых крекеров;

150 г сливочного масла;

тертая цедра 1/2 лимона;

тимьян по вкусу.

Для начинки:

350 г рикотты (хорошо осушенной);

250 г творожного сыра;

2 столовые ложки тертого пармезана;

2-3 красных перца;

1/2 луковицы;

2-3 филе анчоусов;

13 г листов желатина;

50 г молока;

соль и перец, оливковое масло.

Для украшения:

1 красный перец;

1 зеленый перец.

Для мусса из рикотты:

200 г рикотты

1 столовая ложка оливкового масла;

соль и песто.

Сначала приготовьте пикантную основу. Возьмите открывающуюся круглую форму диаметром 22-24 см и застелите ее бумагой для выпечки. В миксере мелко измельчите крекеры. Растопите сливочное масло в кастрюле и дайте ему немного остыть.

В миске хорошо перемешайте измельченные крекеры с растопленным сливочным маслом, тертой цедрой лимона и несколькими листиками тимьяна. Выложите смесь в форму и равномерно распределите ее по дну с помощью ложки. Поставьте форму в холодильник примерно на 30 минут.

И готовьте начинку. Очистите, вымойте и нарежьте перец кубиками.

Налейте немного оливкового масла в сковороду с нарезанным луком и нарезанным кубиками перцем, приправьте солью и перцем и дайте подрумяниться на несколько минут, затем добавьте филе анчоусов. Оставьте для ароматизации еще на несколько минут, затем добавьте полстакана воды, уменьшите огонь, накройте крышкой и оставьте готовиться примерно на 20 минут. Когда перец будет хорошо приготовлен, дайте жидкости испариться и выключите огонь.

Дайте остыть, затем смешайте все до получения крема. На этом этапе замочите листы желатина в холодной воде примерно на 3-4 минуты.

В миске электрическим венчиком взбейте рикотту с творожным сыром. У вас должна получиться однородная смесь, затем добавьте перцовый крем и пармезан, посолите и перемешивайте еще несколько минут.

Нагрейте молоко в кастрюле и растворите листы желатина (перед добавлением в молоко хорошо его отожмите). Дать остыть и влить в смесь сыра и перцев. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Достаньте из холодильника пикантную основу, вылейте на нее начинку, хорошо разровняйте поверхность и поставьте в холодильник минимум на 2-3 часа.

Приготовьте мусс из рикотты. В миску поместите рикотту, масло, щепотку соли и соус песто, взбивайте ручным венчиком, пока смесь не станет пенистой и не будет содержать комочков. Переложите мусс в кондитерский мешок с насадкой-звездочкой и украсьте чизкейк. Для завершения украшения вырежьте из перцев цветы с помощью формочек для печенья.

Пикантный перцовый чизкейк готов.

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