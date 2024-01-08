Печенье с миндальными хлопьями: рецепт ароматной и простой выпечки

Вкусное печенье с миндальными хлопьями — простой и вкусный способ устроить небольшой праздник у себя дома.

Печенье с миндальными хлопьями — это великолепный выбор для тех, кто хочет порадовать себя и близких чем-то сладким и одновременно несложным в приготовлении. Хрустящие миндальные хлопья придают этому печенью особый аромат и текстуру, делая его отличным дополнением к чашке чая или кофе, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления ароматной выпечки понадобятся следующие продукты:

мягкое сливочное масло — 100 г;

сахар — 150 г;

яйцо куриное — 1 штука;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка;

мука пшеничная — 200 г;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

соль — щепотка;

миндальные хлопья — 100 г.

Приготовление

Шаг 1. В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышности. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, продолжайте взбивать до однородности.

Шаг 2. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в масляно-сахарную смесь, аккуратно перемешивая до получения однородного теста.

Шаг 3. Добавьте миндальные хлопья в тесто и аккуратно перемешайте.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладывайте тесто небольшими порциями, оставляя достаточно места между печеньем.

Шаг 5. Выпекайте печенье 10-12 минут до золотистого цвета. Готовое печенье должно быть слегка подрумяненным и хрустящим.

Шаг 6. Дайте печенью остыть перед подачей. Подавайте с чаем или кофе.

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