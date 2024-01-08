Положите это в шкаф, и забудьте о моли навсегда: проверенные способы

Моль — это разновидность насекомых вредителей, которые способны испортить ваш гардероб, а также сделать вещи "дизайнерскими", ну или с радостью полакомятся чем-то вкусненьким на вашей кухне. Их не интересует колбаса, или мясо, они с удовольствием наведут порядок в ваших шкафах, где вы храните крупы и другие продукты питания.

Существует сотни разновидностей этих насекомых, однако в жизни люди преимущественно сталкиваются с платяной и пищевой молью. И если наши мамы и бабушки уже имеют опыт борьбы с этими насекомыми, то нам стоит узнать больше удачных лайфхаков, которые помогли от них избавиться, пишет Licvidator.

Если вы думаете, что это насекомое не способно наделать вреда, то вы очень ошибаетесь. Помимо того, что вам придется заменить свои вещи в гардеробе и выбросить продукты питания, эти, казалось бы крошечные насекомые, также могут навредить вашему здоровью.

В частности, если человек употребляет продукты до которых уже добралось это насекомое, то, вероятнее всего, ему грозит пищевое отравление, которое сопровождается острым расстройством желудка и диареей. Это также может привести к сильной интоксикации организма. Кроме этого, может возникнуть аллергическая реакция. Стоит не забывать и за общее ослабление иммунной системы.

Моль очень быстро размножается, однако не всегда, чтобы от нее избавиться стоит использовать химические средства. Поэтому вам стоит знать действенные методы, которые вам в этом помогут.

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Лаванда

Ароматное растение лаванда способно не просто улучшить запах в доме, но и хорошо влияет на моль, которая не переносит запаха этого цветка. Можно приобрести цветок лаванды у хозяек, которые занимаются ее выращиванием, и просто разложить веточки в шкафу с вещами и крупами. Или же приобрести эфирные масла лаванды. Тогда стоит сделать мешочки, в которые добавить морскую соль. На нее стоит капнуть несколько капель эфирного масла. После мешочек завязать и поместить в место, где уже хозяйничает моль.

Уксус

Уксус — это неотъемлемый продукт на кухне, который способен не только избавить от грязи, неприятного запаха, но и умело справится с вредителями. Для этого необходимо соединить уксус с водой в соотношении один к одному, а полученной смесью распылять в зоне потенциального распространения моли. Также для профилактики, можно протереть поверхности и полочки на кухне, или в шкафу с вещами.

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Кожура цитрусовых

Это не просто натуральный ароматизатор, но и действенное средство против моли. Зима как раз сезон цитрусовых, поэтому не стоит выбрасывать кожуру с мандаринов, апельсинов или лимонов. Разместите в местах локализации моли в марлевых мешочках цедру цитрусовых и уже вскоре насекомые убегут, ведь этот запах их пугает.

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Кедровое ведерко

Как ни странно, но на помощь могут прийти кедровые орешки, их скорлупа и запах способны напугать насекомых. Разместите их удобным для вас способом в шкафах и на полках и вскоре моль покинет стены вашего дома.

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Старые газеты

Также на помощь могут прийти старые газеты. Разместите листы газеты в шкафах с крупами или одеждой. Известно, что моль не переносит запах чернил, поэтому это является действенным методом, который пугает насекомых.

Стоит отметить, если вы увидели, что в крупах или на одежде есть моль, тогда впервые очередь стоит начать с уборки и только тогда действовать методами избавления от вредителей. Если насекомые завелись на кухне, тогда обязательно пересмотрите ваши крупы и избавьтесь от тех, где уже прижилось насекомое. Помните, безопаснее всего хранить крупы в пластиковых или стеклянных банках.

Насчет вещей. Аналогично. Устройте уборку. Вещи на которых вы заметили следы моли необходимо постирать при высоких температурах. Ведь если вы все оставите как есть, то вероятнее всего, что впоследствии вылупятся новые дети моли, которые переждут угрозу в своих коконах.

Напомним, ранее мы писали, как правильно сортировать одежду по цветам перед стиркой.