Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза

Салат с авокадо и ветчиной не только восхитителен на вкус, но и выглядит очень аппетитно. Он станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину, добавляя яркости и легкости на ваш стол.

Салат с авокадо и ветчиной — это идеальный вариант для тех, кто ищет легкий, но в то же время сытный обед или ужин. Сочетание нежного авокадо и ароматной ветчины создает удивительно гармоничный вкус, который обязательно понравится всем любителям здорового питания, пишет Kuking.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся такие продукты:

авокадо — 2 штуки;

ветчина (можно заменить куриной грудкой) — 200 г;

листья салата ромен — 100 г;

черри томаты — 10-12 штук;

огурец — 1 штука;

красный лук — 1 небольшая головка;

сок лимона — 2 столовые ложки;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (например, базилик или петрушка), тертый твердый сыр для декорирования.

Приготовление

Шаг 1. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими дольками. Сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

Шаг 2. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками или полосками. Черри томаты разрежьте пополам, огурец нарежьте тонкими кружочками, а лук — тонкими полукольцами.

Шаг 3. Листья салата промойте и обсушите, порвите на удобные для еды кусочки.

Шаг 4. Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 5. В большой салатнице уложите ингредиенты: сначала листья салата, затем слои авокадо, ветчины, огурцов, томатов и лука. Повторите слои, если необходимо.

Шаг 6. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 7. Украсьте готовый салат свежей зеленью и тертым твердым сыром.

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