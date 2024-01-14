Рецепт апельсиновых кексов: идеальный десерт для особых моментов

Ароматные апельсиновые кексы прекрасно подойдут для торжественных моментов или просто как сладкое угощение в будни.

Апельсиновые кексы — это восхитительный и простой в приготовлении десерт, который добавит особой изысканности вашему столу. Аромат свежих апельсинов придаст уникальный вкус выпечке, делая ее идеальным выбором для праздничного чаепития или в качестве угощения для гостей, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления кексов понадобятся следующие продукты:

мягкое сливочное масло — 100 г;

Сахар — 150 г;

яйца куриные — 2 штуки;

мука пшеничная — 200 г;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

соль — щепотка;

свежевыжатый апельсиновый сок — 100 мл;

цедра апельсина — 1 столовая ложка;

йогурт или сметана — 100 мл.

Приготовление

Шаг 1. В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать после каждого добавления.

Шаг 2. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно вводите сухие ингредиенты в масляно-яичную смесь, аккуратно перемешивая.

Шаг 3. Добавьте в тесто свежевыжатый апельсиновый сок, цедру апельсина и йогурт (или сметану). Перемешайте до получения однородной массы.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Формочки для кексов застелите бумажными корзиночками.

Шаг 5. Разложите тесто по формочкам, заполняя их на 2/3.

Шаг 6. Выпекайте кексы в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Готовность можно проверить с помощью зубочистки – она должна выходить сухой.

Шаг 7. Дайте кексам остыть перед подачей. При желании можно украсить их сахарной пудрой или глазурью.

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