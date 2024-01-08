Эффективные способы: как убрать жирные пятна с одежды

Пятна от жира на одежде – это настоящее испытание. Даже дорогостоящие химические средства не всегда справляются с масляными пятнами на ткани.

Жирные пятна могут появиться на одежде в любых условиях, за столом, на работе, или даже в магазине во время шопинга. И убрать их невероятно сложно. Но способ есть. И, если следовать этим советам, возможно, ваши вещи удастся спасти. Об этом пишет BHG.

В некоторых методах удаления пятен используются предметы домашнего обихода, которые, вероятно, уже есть у вас под рукой, включая кукурузный крахмал, детскую присыпку и обычный жидкий стиральный порошок . Попробуйте эти хитрости, чтобы удалить жир и масло с одежды и придать ей вид новой.

Как вывести жирные пятна с одежды из вельвета

Если вельветовые вещи можно стирать, немедленно нанесите на пятно от растительного масла абсорбент, например кукурузный крахмал или детскую присыпку. Оставьте абсорбент на пятне минимум на пять минут, затем аккуратно смахните его щеткой. Если пятно небольшое, этого может быть достаточно. В противном случае нанесите средство для предварительной обработки пятен в соответствии с инструкциями производителя. Стирайте вещь согласно этикетке на одежде. Дайте одежде высохнуть на воздухе и убедитесь, что пятно исчезло, прежде чем использовать сушилку.

Как вывести жир с одежды из хлопка

Чтобы обработать пятно от кулинарного масла на хлопке, пропитайте загрязненный участок жидким моющим средством для тяжелых условий эксплуатации, спреем для предварительной обработки или пастой, приготовленной из порошкообразного моющего средства и воды. Аккуратно протрите загрязненный участок пальцем или чистой белой тканью и оставьте на несколько минут. Стирайте в самой теплой воде, рекомендованной для ткани.

Высушите одежду на воздухе, так как жирные пятна могут исчезнуть при намокании, а тепло от сушилки закрепит пятно. Повторяйте по мере необходимости, пока пятно не исчезнет, ​​затем высушите, как указано на этикетке одежды.

Как вывести жирные пятна с кожи

Аккуратно промокните, чтобы удалить излишки масла. Качественное мыло должно удалять любые остатки. Если этого не происходит, попробуйте натереть абсорбирующим порошком, например кукурузным крахмалом или разрыхлителем. Оставьте на несколько часов или на ночь. Смахните порошок; повторите, если необходимо. В завершение нанесите средство для чистки кожи и кондиционер.

Как вывести жир с одежды из льна

Чтобы удалить жирные пятна с белья, пропитайте загрязненный участок жидким моющим средством, спреем для предварительной обработки или жидкой пастой из порошкового моющего средства и воды. Аккуратно протрите загрязненный участок пальцем или чистой белой тканью. Стирайте в самой теплой воде, рекомендованной для ткани.

При необходимости повторяйте, пока пятно не исчезнет.

Как удалить жирные пятна с нейлона, полиэстера, спандекса или лайкры

Вы можете выполнить те же действия, чтобы удалить жир с одежды из нейлона, полиэстера, спандекса или лайкры. Используйте средство для предварительной обработки жирных пятен или вотрите жидкое моющее средство в испачканный участок. Стирайте одежду в самой теплой воде, рекомендованной для одежды.

Высушите на воздухе и повторите, если пятно осталось. Как только пятно исчезнет, ​​высушите на воздухе.

Пятна пищевого жира с нейлона и полиэстера нужно обработать как можно быстрее, тогда с ним проще справиться. Нанесите аэрозольный пятновыводитель для белья для предварительной обработки как минимум на одну минуту, прежде чем стирать как можно быстрее. Если пятно закрепилось, вы также можете протереть место пищевого жира жидким моющим средством. Выстирайте его в воде самой горячей температуры, рекомендованной на этикетке по уходу за одеждой, затем высушите на воздухе и внимательно осмотрите место. Оставшиеся пятна постирайте, используя жидкий хлорный отбеливатель (белые) или отбеливатель для цветных тканей (цветные). Высушите на воздухе и повторите при необходимости.

Как вывести жирные пятна с шелка

Удалите как можно больше масла. Нанесите абсорбирующий порошок, например кукурузный крахмал или детскую присыпку и оставьте на ночь. Аккуратно стряхните и при необходимости нанесите повторно. Если пятно не исчезло, нанесите небольшое количество прозрачного средства для мытья посуды, удаляющего жир. Дайте настояться минимум час. Смочите водой, чтобы удалить. Промокните насухо.

Как вывести жирные пятна с замши

Промокните излишки масла на замше. Обмакните ткань в молотую кукурузную муку и вотрите пятно круговыми движениями. После высыхания аккуратно стряхните порошок проволочной щеткой. Повторите, если необходимо. Если пятно не исчезло, потрите пятно лимонным соком и подержите его в паре от кипящего чайника несколько минут. Почистите проволочной щеткой.

Как удалить жир с бархата

Если вещи из бархата можно стирать, сразу нанесите на пятно от кулинарного масла кукурузный крахмал или детскую присыпку (абсорбент). Оставьте абсорбент на пятне минимум на пять минут, затем аккуратно смахните его щеткой. Если пятно небольшое, этого может быть достаточно. В противном случае нанесите средство для предварительной обработки пятен в соответствии с инструкциями производителя. Стирайте вещь согласно этикетке на одежде.

Как вывести жир с шерстяных вещей

Аккуратно соскребите как можно больше растительного масла. Затем нанесите на поверхность шерсти впитывающее вещество, например кукурузный крахмал или пищевую соду, и оставьте минимум на час. Аккуратно стряхните и при необходимости нанесите повторно. Если пятно осталось, осторожно смочите это место прохладной пенистой водой с добавлением уксуса . Промокните чистой водой и промокните насухо. Если пятно все еще остается, попробуйте использовать бытовой растворитель для химической чистки, следуя инструкциям производителя.

Часто задаваемые вопросы:

Выводит ли уксус жир с одежды?

Уксус поможет удалить жирные пятна с некоторых тканей. Положите старое полотенце на нижнюю сторону ткани и смочите пятно смесью белого дистиллированного уксуса и воды в пропорции 50/50. Потрите пятно влажной зубной щеткой с мылом, пока оно не начнет отходить. Повторяйте, пока пятно не исчезнет, ​​и не стирайте вещь, пока пятно полностью не исчезнет.

Выводятся ли жирные пятна в стиральной машине?

К сожалению, старая поговорка, что масло и вода не смешиваются, верна. Жир — это липид, который не растворяется в воде, поэтому даже при самой горячей стирке вам, вероятно, понадобится что-то (например, мыло или кислота), которое подействует как эмульгатор и разрушит пятно. Перед стиркой попробуйте предварительно обработать пятно одним из вышеперечисленных методов — и обязательно проверьте вещь, прежде чем бросать ее в сушилку, поскольку жирные пятна будет еще труднее удалить, если они "запеклись" в сушилке.

Как удалить старые, въевшиеся жирные пятна?

Лучший способ удалить старые жирные пятна с предметов одежды (которые можно стирать) — это промокнуть пятно мылом для мытья посуды или средством для предварительной обработки пятен, а затем дать ему застыть в течение нескольких минут. Затем замочите вещь в теплой или горячей воде на 30 минут, а затем постирайте ее при самой теплой температуре, которую позволяет бирка по уходу за вещью. Также можно (в качестве последней попытки) распылить на пятно немного WD-40, чтобы "реактивировать пятно". После того как пятно застынет в течение 15–30 минут, повторите процесс предварительной обработки пятна, постирайте вещь вручную и повесьте ее сушиться.

Также Фокус писал о том, как удалять старые, въевшиеся пятна с одежды. А также рекомендовал несколько способов избавиться от пятен кофе.

И если пятна остались на вашей праздничной скатерти, то есть способ справиться и с ними.