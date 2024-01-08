Японская классика: как приготовить ароматный рамен
Евгений Клопотенко советует попробовать самим приготовить ароматный восточный бульон. Для этого понадобится ряд ингредиентов и немного вашего времени.
Насыщенный пряностями бульон давно стал популярным во всем мире. Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом японского блюда.
Маринад и глазурь для курицы:
- 2 ст. л. мирина (если нет, можно заменить 1 ст. л. жидкого меда);
- 550 г куриного филе;
- 2 ст.л. темного соевого соуса (можно светлый);
- ¼ ч. л. красного перца хлопьями;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ч. л. коричневого сахара;
- 2 ст. л. темного соевого соуса;
- 1 ст. л. воды.
Для рамена:
- 2 л куриного бульона;
- 6 зубчиков чеснока;
- 6-7 см свежего имбиря или ½ ч.л. сушеного;
- 100 мл соевого соуса;
- 100 мл мирина;
- 4 перышка зеленого лука;
- 1 ч.л. сушеных хлопьев чили;
- 1 ч.л. соли;
- 12 шампиньонов;
- 2 ст.л. растительного масла;
- 4 больших яйца;
- 4 перышка зеленого лука;
- 100 г шпината;
- 4 порции лапши для рамена.
Для начала готовим маринад для курицы: в большую миску добавляем 2 ст. л. мирина, 2 ст. л. соевого соуса, ¼ ч. л. красного перца, 2 мелко порезанных зубчика чеснока и хорошо мешаем. 550 г куриного филе чистим от пленок и лишнего жира и погружаем в маринад таким, образом, чтобы он полностью покрывал филе. После этого оставляем курицу мариноваться более чем на час.
Через час разогреваем духовку до 220 градусов. Достаем курицу из маринада и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Размещаем противень в верхней трети духовки и запекаем мясо 15 мин.
В это время готовим глазурь. Для этого смешиваем 2 ч. л. коричневого сахара, 2 ст. л. темного соевого соуса и 1 ст. л. воды.
Через 15 мин переворачиваем кусочки курицы и поливаем их глазурью. После этого даем курице пропечься еще 10-15 мин. Готовое филе вынимаем из духовки и оставляем остыть.
Для рамена: в кастрюлю наливаем 2 литра куриного бульона, нарезанный кружочками имбирь, 6 целых зубчиков чеснока, 4 нарезанных перышка зеленого лука, 1 ст. л. хлопьев чили, 100 мл соевого соуса и 100 мл мирина. Мешаем, накрываем кастрюлю крышкой и доводим до кипения на сильном огне. Затем уменьшаем огонь до среднего и варим 20-25 мин.
Отвариваем 4 яйца 6-7 мин, желток должен остаться немного жидким. Охлаждаем и очищаем. Непосредственно перед подачей рамена режем яйца пополам.
Грибы разрезаем пополам и обжариваем с 2 ст. л. хорошо разогретого растительного масла до золотистого цвета (10-15 мин).
Варим лапшу: во вторую кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения и погружаем лапшу в кипящую воду. Варим в соответствии с инструкцией на упаковке. Впрочем, советуют варить на одну минуту меньше, чем рекомендовано в инструкции, поскольку подавать лапшу нужно в горячем бульоне. Сливаем воду, раскладываем лапшу порционно в миски.
Бульон. Готовую основу для рамена нужно процедить через сито, чтобы удалить имбирь, чеснок и лук.
Также можно добавить добавить к своему рамену шпинат. Для этого моем его под проточной водой, высушиваем полотенцем, разрезаем пополам и отделяем толстые стебли от листьев. Кладем шпинат в емкость, используем небольшое количество соевого соуса и кунжутного масла, мешаем. На сковородку добавляем 1 ст. л. растительного масла, разогреваем и обжариваем шпинат 2-4 мин.
Курицу нарезаем тонкими ломтиками, вареные яйца разрезаем пополам, нарезаем 4 перышка зеленого лука. Выкладываем в порционные миски лапшу, обжаренные грибы, ломтики курицы, наливаем бульон. Сверху добавляем половинки яиц, обжаренный шпинат (по желанию) и присыпаем готовое блюдо зеленым луком.
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