Чтобы не потерял форму: как правильно стирать и сушить кашемировый свитер

Кашемировые изделия – вещи капризные. Чтобы свитера и другие предметы одежды из этого материала не теряли своего вида и формы, стоит придерживаться определенных правил ухода за ними.

Свитер из кашемира – вещь, желанная в каждом гардеробе. Они не только очень теплые, но имеют дорогой вид и добавляют любому образу элегантности и стиля. Поскольку изделия из натурального кашемира недешевые, то и ухода они требуют очень бережного, потому что при неправильной стирке могут потерять форму и вид. Как правильно стирать и ухаживать за кашемировым свитером, рассказала Гвен Уайтинг, основательница компании The Laundress.

Что такое кашемир?

Кашемир – это волокно, изготовленное из шерсти определенных видов коз, обитающих в Центральной Азии. Кашемир относится к семейству шерсти, его волокна используются для изготовления текстиля, одежды и пряжи. Поскольку волокна получены от животных, для поддержания их в хорошем состоянии требуется особый уход. Положительным моментом является то, что при правильном уходе кашемир и другие виды шерсти могут прослужить долгие годы.

Как часто следует стирать кашемировые свитера?

Кашемировые свитера следует стирать максимум два раза за сезон. Не рекомендуется стирать или подвергать химчистке кашемировые свитера после каждого использования, так как это может повредить пряжу, из которой состоят эти изделия. Хотя частота стирки свитеров в конечном итоге зависит от личных предпочтений, Гвен Уайтинг рекомендует стирать свитера из кашемира в начале сезона и ближе к концу.

"Если у вас в шкафу куча свитеров, которые вы не носите часто, то один или два раза в сезон — это идеально", — говорит она.

Правила стирки

Всегда безопаснее стирать свитера вручную, выполнив следующие действия.

Шаг 1 : сначала наполните раковину, ванну или таз холодной водой (но не ледяной) и добавьте немного моющего средства, специально разработанного для шерсти. Если под рукой нет ничего подобного, используйте в качестве альтернативы качественный шампунь для волос.

: сначала наполните раковину, ванну или таз холодной водой (но не ледяной) и добавьте немного моющего средства, специально разработанного для шерсти. Если под рукой нет ничего подобного, используйте в качестве альтернативы качественный шампунь для волос. Шаг 2 : погрузите свитер в ванну. Если вы стираете свитера разных цветов, ни в коем случае не смешивайте их в одной емкости.

: погрузите свитер в ванну. Если вы стираете свитера разных цветов, ни в коем случае не смешивайте их в одной емкости. Шаг 3 : сложив одежду в воду, аккуратно покрутите ее в течение примерно 30 секунд и дайте ей впитать воду в течение 30 минут, прежде чем сполоснуть мыло холодной водой из крана.

: сложив одежду в воду, аккуратно покрутите ее в течение примерно 30 секунд и дайте ей впитать воду в течение 30 минут, прежде чем сполоснуть мыло холодной водой из крана. Шаг 4: слейте грязную воду и прополосните чистой прохладной водой.

Как стирать кашемировый свитер в машинке?

Хотя Уайтинг предпочитает ручную стирку, она говорит, что использование стиральной машины не запрещено.

Шаг 1: для достижения наилучших результатов поместите свитер в сетчатый мешок для стирки. Сумка поможет защитить свитер от "разноса" в стиральной машине во время отжима.

для достижения наилучших результатов поместите свитер в сетчатый мешок для стирки. Сумка поможет защитить свитер от "разноса" в стиральной машине во время отжима. Шаг 2: выберите на машине деликатный режим и убедитесь, что температура воды холодная, а отжим — низкий.

выберите на машине деликатный режим и убедитесь, что температура воды холодная, а отжим — низкий. Шаг 3: после стирки сразу же уберите свитер из машинки, чтобы он не сминался.

Кашемировые свитера можно стирать в машинке, но только в деликатном режиме Фото: gpointstudio/freepik

Как сушить кашемировый свитер?

Независимо от того, стираете ли вы свитера вручную или в машине, Уайтинг рекомендует никогда не отправлять их в сушилку или отжимать вручную. "При отжиме волокна могут смещаться, а когда пряжа влажная – она становится слабее. В конечном итоге вы можете испортить свой свитер", – подчеркнула эксперт.

Удалить лишнюю влагу. Выжмите лишнюю воду, предварительно сжав свитер в комок, после чего разложите его на сухом полотенце и разложите его так, чтобы он принял первоначальную форму.

Сушка полотенцем. Затем сложите полотенце пополам поверх свитера, сверните полотенце свитером внутрь, пока большая часть влаги не исчезнет. Положите его на свежее полотенце, чтобы завершить процесс высыхания.

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