Диетический овощной салат: легкость и польза на вашем столе

Простой овощной салат прекрасно подойдет как для повседневного обеда, так и для ужина. Благодаря своей легкости и питательности, он станет отличным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре.

Диетический овощной салат — это не только полезно, но и невероятно вкусно. Этот салат идеально подходит для тех, кто следит за своим питанием или просто предпочитает легкие и свежие блюда. Сочетание разнообразных овощей обогатит ваш рацион витаминами и минералами, при этом сохраняя блюдо низкокалорийным, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся следующие продукты:

свежие огурцы — 2 штуки;

помидоры — 2 штуки;

болгарский перец — 1 штука;

редис — 100 г;

зеленый лук — по вкусу;

листья салата (любые по выбору) — 100 г;

лимонный сок — 2 столовые ложки;

оливковое масло extra virgin — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для декорирования.

Приготовление

Шаг 1. Огурцы и помидоры вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.

Шаг 2. Редис вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Зеленый лук измельчите.

Шаг 3. Листья салата промойте, обсушите и порвите на удобные кусочки.

Шаг 4. Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 5. В большой салатнице уложите ингредиенты: сначала листья салата, затем огурцы, помидоры, перец, редис и зеленый лук.

Шаг 6. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 7. Украсьте готовый салат свежей зеленью.

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