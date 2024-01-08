Как приготовить идеально вкусную картошку — ошибки, о которых надо знать

Картофель — один из самых популярных овощей в Украине. Вариаций приготовления этого овоща больше сотни, а также он является одним из важнейших ингредиентов в различных салатах. Спросив у родных, что они готовили на этой неделе, вы обязательно услышите среди вариантов какой-то из названных — мятый картофель, тушеная картошка, жареный картофель, запеченный картофель, картофель в мундире, картофель фри, картофель с мясом, драники, картопляники и так далее.

Казалось бы, что в приготовлении этого овоща нет ничего сложного. Но на самом деле, стоит придерживаться определенных правил его приготовления, чтобы блюдо получилось вкусным. Как это правильно сделать рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Прежде всего стоит помнить, что молодой картофель быстрее в приготовлении и значительно мягче. Однако, это не значит, что из старого картофеля будет не вкусно. Главное знать как правильно готовить.

Помните, перед тем, как отправить картофель вариться, воду в которой будет готовиться картофель, надо посолить. Соль помогает картофелю сохранять форму и быстрее приготовиться. Соль всегда стоит рассчитывать в такой пропорции 1 чайная ложка соли на 1 килограмм картофеля.

Фото: Just a Pinch

Также следует знать время приготовления овощей. Если для приготовления вы выбрали молодой картофель, то знайте, что для его готовности достаточно 20 минут, а вот для старого — более 30 минут.

Готовность картофеля всегда легко проверить. Это можно сделать вилкой или зубочисткой. Если предметы легко проходят внутрь овоща, значит он готов.

Чтобы картофель был еще вкуснее лучше всего сразу начинать варить его в теплой воде.

Также помните, очищать картофель от кожуры лучше всего перед самым приготовлением. Лучше не делать картофельные заготовки с вечера, ведь чем дольше картофель простоит в холодной воде, тем хуже будет его вкус, после приготовления, вероятнее всего он будет водянистым и не вкусным.

Если вы готовите картофель на праздничный стол и вам важно, чтобы он имел красивый эстетический вид, тогда стоит его калибровать по размеру, чтобы он приготовился одновременно. Если вам нужно быстрее приготовить картофель, тогда стоит разрезать корнеплод на кусочки.

Фото: Соцсети

Советы по приготовлению картофеля

Чтобы картофель не разварился, тогда после закипания прикрутите огонь и готовьте его на среднем огне.

Для более насыщенного вкуса во время приготовления в воду можно добавить кусочек сливочного масла, или немного молока.

Для большей ароматности кулинары советуют добавлять лавровый лист или тимьян.

Ошибки в приготовлении картофеля

Для приготовления картофеля есть конкретное время. Не стоит готовить картофель 3-4 часа, когда для этого достаточно часа. Так он теряет свой вкус.

Также не стоит варить картофель на большом огне, это не ускорит процесс, а лишь сделает овощ более жестким.

Конечно, каждая хозяйка имеет свою рецептуру в приготовлении этого овоща. Даже если дать один и тот же сорт картофеля 10 женщинам и попросить приготовить мясной картофель или жареный, каждая из них приготовит одно и то же блюдо, которое будет иметь совершенно разные вкусы.

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