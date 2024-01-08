Как быть в тренде: топ-3 модного макияжа на 2024 год

2014 год уже наступил и модные эксперты определились с тем, как мы будем краситься в ближайшие месяцы. Но это не исключает появление новых модных тенденций.

Хоть в прошлом году и появилось много новых интересных тенденций макияжа, новый год уже успел порадовать новыми веяниями. Конечно, мода еще будет меняться, но эти тренды уже завоевывают сердца модниц. Об этом пишет Refinery29.

Сразу надо отметить, что после многих лет идеально уложенных бровей и матовой основы мы наблюдаем возвращение к четкой, расплывчатой ​​подводке для глаз и чистому лицу, как у Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в середине 1990-х. Эксперты по макияжу говорят, что модные образы 2024 года "снимают напряжение с совершенства". Так что если ваша подводка немного растечется – ничего страшного.

Абстрактные формы и цвета

Самой удивительной тенденцией в макияже, появившейся сейчас, стала абстракция. Будь то графичная, структурированная подводка для глаз или размытые и глянцевые губы и щеки, мы видим множество образов, играющих с формой, расположением и цветом.

Абстрактный макияж

Терри Брайант, визажист и основатель Guide Beauty говорит, что хотя смелые оттенки и будут повсюду, классический черный все еще актуален.

"Всплески цвета были замечены на подиуме Недели моды, и это показало, что это можно сделать так, чтобы это не пугало и приносило удовольствие", — отмечает он. Так что можно пробовать новые тренды в макияже, будь то размытые тени для век, разноцветные мазки и стразы для того, чтобы подчеркнуть блеск глаз. Используйте свое лицо как идеальный художественный холст.

Мохито макияж

Кто бы мог подумать, что мы будем черпать вдохновение из коктейлей? Если судить по TikTok, то оливково-зеленый макияж и зеленый цвет во всех его проявлениях станут важным моментом в 2024 году.

Макияж в стиле мохито

Макияж Мохито, в частности, сочетает в себе оттенки зеленого, золотого, изумрудного и оливкового цветов. Тени, желательно, должны быть мерцающими и искрящимися. Сочетайте эти цвета с темно-красными румянами или губами.

Блестящие губы омбре

Тяжелый темный контур в сочетании с сочным блеском или вариация тренда коричневого карандаша для губ и красного блеска для губ — губы в стиле омбре завоевывают все больше поклонниц.

Блестящие губы омбре

Используйте оттенки, которые подчеркивают тон вашей кожи — они необязательно должны быть очень смелыми, они могут быть более изысканными, например, если вы используете телесные или нежно-коричневые оттенки. Это просто делает ваши губы более полными и привлекательными для поцелуев.

Читайте также:

От греха до символа патриотизма: самые интересные факты о губной помаде.

Как правильно нанести макияж на глаза, чтобы выглядеть моложе.

Визажист назвала важное средство для антивозрастного макияжа.