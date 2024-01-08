Рецепт печеночного торта, который превзойдет классический вариант — способ приготовления

Печеночный торт — это не просто вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит как на ужин, так и на праздничном столе. Это тот вариант приготовления печени, который оценят даже те, кто ее не любит.

Существует классический вариант этого торта, однако и различные его вариации не менее вкусные. Например, между коржами по вкусу можно выложить любимые овощи, зелень или грибы. Все зависит от вашей фантазии и вкусовых предпочтений. Футблогер Валерия поделилась своим универсальным рецептом приготовления печеночного торта, который нравится всей семье.

Ингредиенты

Для блинов:

600 граммов печени (из куриной печени торт получится более нежным, но подойдет и говяжья, или свиная)

3 столовые ложки сметаны;

2 столовые ложки растительного масла;

3 столовые ложки муки;

3 яйца;

щепотка мускатного ореха;

перец и соль по вкусу.

Для начинки между слоями:

2 луковицы;

2 морковки;

соль, сахар, перец.

Для соуса

2 столовые ложки майонеза;

5 столовых ложек сметаны;

2 зубчика чеснока;

соль, перец, паприка.

Способ приготовления

Шаг 1

Печень вымыть, хорошо очистить от пленок. Нарезать кусочками и добавить яйца, сметану, муку, соль, перец, мускатный орех. Все тщательно взбить блендером. Если у вас нет блендера, тогда воспользуйтесь мясорубкой. Пропустите печень через мясорубку и добавьте все остальные вышеуказанные ингредиенты.

Шаг 2

Сковородку отправьте на огонь и тщательно разогрейте. Далее готовим по методике обычных блинов. Чтобы печеночные блины не приставали, нужно к массе добавить немного масла.

Шаг 3

Готовим блины из печени на среднем огне, как только блинчик "схватится" и начнет отходить по краям от стенок (через 1-2 мин.) и почти перестанет быть розовым, перевернуть на другую сторону. Даже если порвался, дожаривайте и в торте размещайте его среди слоев — он прекрасно замаскируется. Перевернув жарить еще одну минуту.

Шаг 4

Пока готовятся блины стоит перейти к приготовлению зажарки для слоев. Лук измельчить на мелкие кусочки. Морковь натереть на терке. Пожарить на среднем огне 7-10 мин. Посолить, поперчить. Также можно добавить немного сахара.

Шаг 5

Приготовление соуса. Для этого чеснок выдавить в майонез со сметаной, посолить, добавить паприки или перца. Тщательно перемешать.

Шаг 6

Формируем торт. Выкладываем блинчик на большую тарелку. Обмазываем соусом. Затем выкладываем равномерно морковно-луковую поджарку. Накрываем следующим блином. И так повторить со всеми блинами.

Шаг 7

Для украшения верхнего слоя нам понадобятся вареные яйца. Отделяем белки от желтков и отдельно натираем на мелкой терке. Посередине украшаем желтком, по бокам белком и петрушкой.

Как вариант между слоями можно добавить жареные грибочки, или плавленый сыр. После приготовления торт лучше всего отправить в холодильник на пару часов.

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