Нет в словаре: почему нельзя говорить "високосний" год

Год с 366 днями имеет особое название в украинском языке. Похожим образом говорят чехи, поляки и другие славянские народы.

2024 год, который насчитывает 366 дней, часто называют "високосним", однако это неправильно с точки зрения украинского языка. Об этом рассказывает редактор Ольга Васильева.

Оказалось, что корректнее сказать "перéступний" (или "пересту́пний" и "переступни́й"), или "касянів" (в честь святого Касьяна, или Касияна).

Таким образом слово "високосний" переводится в русско-украинском словаре 1924-33 гг. А в словаре Гринченко этого слова вообще нет.

Ольга Васильева рассказывает, что слово "високосний" происходит от латинского bis sextus (потому что в 366 две шестерки), оно зашло из латыни в древнегреческий (βίσεξτος), из него — в старославянский, затем — в украинский и далее исказилось (висекстос стало високтос) через народноэтимологическое сближение с прилагательным "высокий" — потому что год "выше" на один день.

В частности, редактор приводит примеры обозначений года с 366 днями у западных славян:

у чехов — přestupný rok,

у словаков — priestupný rok,

у поляков — rok przestępny.

На Луганщине также когда-то говорили "переступний".

Ольга Васильева добавляет, что даже на английском будет leap year ("прыгающий" год).

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