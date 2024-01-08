Простые правила, которые дольше сохранят ваши бананы

Банан — это не только экзотический фрукт, привезенный из-за границы, но и чрезвычайно полезный продукт, который хорошо влияет на иммунную систему. Кроме этого, бананы — довольно бюджетные фрукты, которые нравятся почти всем.

Покупая бананы, мы всегда обращаем внимание, чтобы они были не повреждены, чтобы дольше можно было их сохранить. А задумывались ли вы когда-то над тем, как правильно нужно хранить бананы и когда их стоит лучше отправить на помойку, чем пробовать, пишет издание Real Simple.

Мало, кто обращает внимание, но на самом деле, бананы одни из самых капризных фруктов — не успели вы их купить в магазине, как уже через несколько дней они начинают портиться.

Как правильно хранить бананы в домашних условиях?

Приобретя бананы, вы должны ориентироваться, что в течение 2, максимум 6 дней, их стоит съесть. Уже после, фрукты будут портиться и терять свой вкус. Выбирая бананы, лучше ориентироваться на немного зеленую кожуру, если вы не планируете их есть сразу.

Избегайте солнечных лучей. Лучше всего поместить фрукты в прохладное и темное место. Однако не холодильник. Мало кто знает, но в холодильнике фрукт начинает быстрее чернеть и портиться.

Оптимальная температура для хранения бананов 12-14 градусов. Соответственно при понижении или повышении бананы начинают портиться.

Фото: The Mirror

Рекомендуют хранить бананы в мешочке. Чтобы задержать действие внешних раздражителей. Лучше всего для хранения использовать бумажные пакеты в которых не будет угрозы образованию лишней влаги. Также есть специальные вешалки для бананов. В подвешенном состоянии бананы также хранятся дольше.

Если на бананах появляются черные пятна это ни в коем случае не является показателем болезни или порчи фрукта. Наоборот, это признак спелости фрукта. Фрукт, который содержит черные точки является более полезным для организма человека, чем тот, который имеет желто-зеленую кожуру. Однако, если фрукт стал черным и скользким внутри, тогда стоит его отправить в помойку.

Важно также знать, чтобы бананы хранились дольше, их стоит отделить от других фруктов. Также мало кому известен факт, но бананы выделяют этилен (газ, который провоцирует более быструю порчу фруктов).

Важное замечание! Данный материал имеет исключительно информационный характер.

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