5 специй, которые помогут обуздать сильную тягу к сладкому и похудеть

Избыток сахара может принести больше вреда, чем пользы. Эксперты по питанию советуют вам попробовать специи, которые помогут вам победить чрезмерную тягу к сладкому и улучшить здоровье.

Праздники нас расслабляют — изобилие конфет, десертов и других сладких угощений провоцирует нас постоянно тянуться к сладостям, сразу, как только наши вкусовые рецепторы потребуют этого. Сладкое приносит нам чувство удовольствия и удовлетворения. Но почему так происходит? Чувствительность к еде, длительный стресс, чувство одиночества, дисбаланс уровня сахара в крови или даже колебания гормонов могут вызвать у нас тягу к сладкому. Однако каждый раз тянуться к коробке с конфетами или печеньем, не лучшее решение. Высокий уровень сахара может привести к серьезным заболеваниям, таким как ожирение, болезни сердца, диабет 2 типа, гормональный дисбаланс, плохое настроение или даже беспокойство. Поэтому, если вы хотите быть здоровой и иметь стройную подтянутую фигуру, исключите сахар, заменив его на специи, которые могут помочь вам обуздать тягу к сладкому. Об этом пишет Health Shorts.

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Когда мы кормим свой организм сахаром, в мозге происходит всплеск секреции нейромедиатора серотонина — гормона хорошего настроения. Кроме того, бета-эндорфины, наши естественные обезболивающие, дают ощущение благополучия, повышают самооценку, а также помогают справиться с тревогой. Вот почему так приятно есть сладкое.

Кроме того, недостаток магния в нашем организме является одной из главных причин бесконечной потребности в сахаре. Таким образом, вы можете увеличить потребление продуктов, богатых магнием, таких как темный шоколад, шпинат, авокадо, тыквенные семечки и другие.

Обуздать тягу к сахару может быть непросто, однако известно, что некоторые специи уменьшают эту тягу. По словам диетолога доктора Ушакирана Сисодиа, тягу к сладкому можно побороть с помощью следующих специй.

Корица

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Известно, что корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови, имитируя активность инсулина и увеличивая транспорт глюкозы в клетки.

Семена пажитника

Семена пажитника содержат аминокислоту, которая может стимулировать высвобождение инсулина. Идеальный способ — замочить их на ночь и съесть утром или измельчить в порошок и добавить в любимую кашу.

Имбирь

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Имбирь регулирует уровень сахара в крови и уменьшает тягу к еде благодаря своему вкусу. Он также является популярным дополнением к чаю., особенно в зимний период.

Гвоздика

Доказано, что гвоздика улучшает функцию инсулина и снижает концентрацию глюкозы в крови. Ее можно добавлять в блюда из риса, карри или даже в чай.

Кардамон

Кардамон — популярная ароматная специя с характерным вкусом, которая эффективно подавляет тягу к сладкому. Добавляйте его в чай, десерты или даже блюда из риса.

Следует отметить, что специи следует добавлять в свой рацион вместе с цельнозерновыми продуктами, нежирными белками, полезными жирами и большим количеством фруктов и овощей, чтобы получить полезную и несладкую еду. Если вы заметили аллергию или реакцию на любую из этих специй, немедленно проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

Напомним, что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от сахара.

Ранее Фокус писал о том, что время от времени можно баловать себя сладким, но привычка к чрезмерному потреблению сахара может нанести вред вашему здоровью.

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