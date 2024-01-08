Фамилии людей в которых течет казацкая кровь — проверьте нет ли в списке вашей

Фамилия каждого человека имеет свою родословную, значение и происхождение. Многие украинцы после начала полномасштабной войны начали интересоваться своим происхождением, родом и значением их фамилии. Большинство украинских фамилий имеет происхождение еще со времен казачества. Однако, не все знают, какие именно из них.

Фокус подготовил подборку украинских фамилий, которые имеют казацкое происхождение, а люди, которые их носят имеют казацкую кровь. По информации Всеукраинской общественной организации "Украинское Реестровое Казачество" во времена казаков чаще всего основой для их фамилий служило отцовское имя. Например, часто можно было встретить фамилии Петренко, Иванченко, Сидоренко, Тимошенко, Борисюк, Степанец, Юркив, Клименко, Мусиенко, Дмитренко, Потапенко, Мусий и тому подобное.

Кроме этого, около 400 лет назад среди казачества доминировали фамилии, которые имели окончание -енко. Например, Крамаренко, Мирошниченко, Василенко, Петренко, Дмитренко, Остапенко, Бондаренко, Вакуленко, Тесленко, Глущенко, Мотренко и тому подобные.

Одним из признаков присвоения фамилии казаку также была его территориальная принадлежность. Например, в те времена была характерна фамилия Волынец, Лебединец, Москаленко, Загребенко, Татарчук или Татарченко, Галицкий, Чигиринский, Полтавец, Чугуевец, Гуцул, Вирменко, Литвиненко, Цыганенко и так далее. Поскольку среди казаков были разные национальности, то это считалось нормой.

Чаще всего казакам присваивали фамилию в соответствии с их образом, видом деятельности или характером. Например, те, кто были связаны каким-то образом с оружием, могли носить такие фамилии как Гармаш, Пушкарь, Гарматий, Сабля, Солдатенко.

Встретить украинские фамилии по виду ремесла также можно довольно часто. Наверняка хоть раз в жизни вам встречались такие фамилии как Бондарь, Гончар, Бортынк, Гутник, Хорунжий, Стельмах, Скляр, Сотник, Крамар, Компаниец, Порохня, Гардовый, Дегтярь, Крамар, Попович, Мельниченко, Канторий, Стаднюк, Саловоз, Стороженко, Мельниченко, Тягнишкира, Дегтярь и так далее. Все они имеют казацкое происхождение.

Фото: www.pinterest.com

Также одной из особенностей присвоения фамилии были внешние характеристики казаков, их сильные стороны, или героические, или неудачные поступки. Например, часто можно встретить такие казацкие фамилии как Головатый, Чуб, Белый, Шраменко, Зуб, Головатый, Носань, Покотило, Губа, Ухань, Побегайло, Губенко, Рыжий, Шрам, Горбонос, Черный, Сухой, Лантух, Рябко, Билан, Слинько, Легкоступ, Прохватило, Циподрига, Свистун, Облако, Быстрый, Горячий, Сладкий, Хижняк, Гаркуша, Холодный, Круть, Косач и тому подобные.

Нередко казаков характеризовали по животным качествам, называли фамилиями птиц — Воробей, Дятел, Ворона, Чайка, Аист, Лебедь, Шпак, Синица, Шкапа, Ласточкин, Сыч, Сова, Сорока, Синица, Голубь, Питушенко.

Были случаи и иронических присвоений фамилий, которые были полной противоположностью качествам человека. Например, высокий по росту мог получить фамилию Малыш, Малютка, Малый, а низкий и щуплый — Гора, Махина, Большой.

А вот беглецы, или предатели получали имена согласно времени года. Например, Зима, Жара, Ветер, Засуха, Гроза, Ливень, Воскресенье, Снег, Вьюга, Вьюга, Гром.

Также среди казаков можно встретить и слитые фамилии из словосочетаний. Например, Нагнибида, Паливода, Гуляйполе, Неижборщ, Перебийнис, Непийвода, Убийвовк, Вырвикишка, Гризидуб, Тягнибок, Затуливитер и так далее.

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