Слишком прозрачные и слишком нелепые: худшие наряды "Золотого глобуса 2024"

Красная дорожка обычно это то место, куда звезды стараются надеть лучшие из своих нарядов, но иногда и они допускают модные промахи. Церемония этого года не стала исключением.

В Лос-Анджелесе прошла 81-я церемония вручения премии " Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2023 год. Звезды собрались в отеле The Beverly Hilton, чтобы узнать имена победителей в 27 категориях. На красной дорожке позировали Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Киллиан Мерфи, Джаред Лето, Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком и многие другие. Но не обошлось без неприятных инцидентов и модных провалов.

Премию "Золотой глобус" часто называют генеральной репетицией "Оскара". Основными конкурентами этого киносезона стали "Барби" Греты Гервиг, "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. В итоге "Оппенгеймер" получил пять статуэток. А "Барби" только две. И то одна была получена за кассовые сборы.

Последняя победа разочаровала фанатов Тейлор Свифт, ведь документальный фильм о ее концертном туре собрал 261,6 миллиона долларов во всем мире, тогда как "Барби" собрала более миллиарда. Но они верили в ее победу.

Тейлор была разочарована и Марго Робби тоже. Ведь статуэтку в номинации "Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле" получила Эмма Стоун за роль в фильме "Бедные-несчастные".

Но на красной дорожке Марго Робби и Эмма Стоун выглядели потрясающе. Чего нельзя сказать о некоторых других, кто не сумел подобрать достаточно элегантный наряд для церемонии. Фокус собрал самые неудачные наряды "Золотого глобуса-2024".

Эль Фаннинг

25-летняя актриса появилась на красной дорожке 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в винтажном платье Balmain цвета слоновой кости с огромным гигантским бантом на вырезе.

Эль Фаннинг

Она была номинирована за роль императрицы Екатерины в сериале "Великая", но награды за лучшие роли в сериалах получили Сара Снук и Али Вонг. И хоть все модные эксперты хвалили Эль за ее выбор, но винтажное платье кремового оттенка только подчеркивало бледность актрисы и на светлом фоне выглядело слишком невзрачно. К тому же его не слишком хорошо подогнали по фигуре. Свой не самый удачный выбор Эль дополнила туфлями на каблуках от Jimmy Choo, сверкающим бриллиантовым теннисным колье и единственным кольцом, украшенным драгоценными камнями.

Сара Снук

Хоть австралийская актриса и бесподобно исполнила роль богатой избалованной наследницы в сериале "Наследники" за что и получила "Золотой глобус", но она выбрала не самое удачное платье для красной дорожки.

Сара Снук

Кружевное платье Сары с прозрачными вставками сильно полнило ее и выглядело скорей, как ночная сорочка, а не роскошный наряд для красной дорожки.

Николас Кейдж и Рико Шибата

Николас Кейдж уже давно делает ставку на странные и экстравагантные наряды. В этот раз он появился на красной дорожке в золотом смокинге, который, казалось, был сшит из диванной обивки.

Николас Кейдж и Рико Шибата

Его супруга Рико Шибата сопровождала его в нелепом пушистом болеро и невзрачных черных брюках. Милый наряд, но не для красной дорожки. К тому же Рико сделала старомодную укладку, которая добавила ей пару десятков лет.

Элизабет Олсен

Звезда фильмов Марвел появилась на красной дорожке в белом платье. Корсет и плотные полосы ткани перемежались кружевом.

Элизабет Олсен

Но хоть кружева и в трендах этого сезона, но платье Элизабет выглядело невзрачным и плохо сшитым. К тому же оно не слишком хорошо сидело и напоминало нижнее белье.

Билли Айлиш

Хоть Билли и забрала домой статуэтку за песню к фильму "Барби", но она предпочла вечернему наряду оверсайз-ансамбль.

Билли Айлиш c братом

И в итоге Билли в желании выделиться, стала похожа на скучную школьную учительницу. Если певица хотела произвести впечатление, то ей это удалось. Модные эксперты были впечатлены нелепостью ее наряда.

Кейт Бекинсейл

Кейт потрясающе выглядит в свои 50 лет, но она часто выбирает не слишком элегантные платья. Так произошло и в этот раз.

Кейт Бекинсейл Фото: Getty Images

Серебристый наряд подчеркивал ее идеальную фигуру, но слишком длинная полупрозрачная юбка выглядела лишней и явно мешала актрисе, когда она шла по красной дорожке.

Читайте также:

Одинокая и грустная: Натали Портман вышла на красную дорожку "Золотого глобуса 2024".

Топ скандальных моментов "Золотого глобуса": самые шокирующие моменты за всю историю премии.

Марго Робби, Флоренс Пью и Дженнифер Лопес: лучшие наряды "Золотого глобуса".