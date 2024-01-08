Невероятно вкусно: как приготовить замечательную закуску из обычных блинов
Блины с различными начинками станут украшением любого праздничного стола. И начинку можно выбрать себе по вкусу.
Вкусные рулеты можно приготовить из лаваша и блинов. И именно из бли нов получается очень вкусно. Рецептом ажурных блинчиков с различными начинками поделилась популярная кулинарная блогер Валентина Саенко.
Ажурные блины
Ингредиенты:
- кефир — 450 г (не обезжиренный);
- яйцо — 2 шт;
- молоко — 250 мл;
- сода — 1 ч. л;
- мука — 250 г;
- масло — 3 ст. л;
- сахар — 1 ст. л;
- соль.
Для начала надо отметить, что кефир должен быть теплым, а молоко — горячим. К теплому кефиру добавляем соль, сахар и яйца, и тщательно перемешиваем венчиком. Добавляем небольшими порциями муку и перемешиваем. Добавляем растительное масло и горячее молоко. Опять мешаем. И в конце добавляем соду. Снова все перемешиваем, пока у вас не получается однородное жидкое тесто.
Жарим блины на горячей сковороде, которую немного смазываем маслом. Блины должны пениться при наливании на сковороду.
Жарим блинчики с двух сторон
А вот начинку вы можете сделать любую по своему вкусу. Идеально получается если взять: соленый лосось, крем-сыр, красную икру, огурец, авокадо.
Авокадо надо сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнел. Семена из огурца лучше вырезать, чтобы не было слишком сочно.
Заворачиваем блинчик, а чтобы он не разворачивался, смазываем немного крем-сыром или майонезом.
Что еще можно положить в начинку?
- ветчина, соленый огурец, натертое яйцо с майонезом;
- ветчина, соленый огурец, оригинальная закуска (сырок+майонез+чеснок);
- тунец, крем-сыр, соленый огурец;
- крабовые палочки, крем сыр, яйцо и майонез (или крем-сыр) и немного чеснока;
- крабовые палочки, крем-сыр и авокадо;
- жареные грибы, яйцо и плавленый сырок с майонезом.
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