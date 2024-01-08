Топ-10 модных трендов 2024, на которые стоит обратить внимание

Самые сильные модные тренды сезона весна-лето 2024 года.

Тренды, о которых сейчас пойдет речь, станут популярными весной-летом этого года. Однако присмотреться к ним в магазинах, на подиумах или страничках модных журналов можно уже сейчас. О каких именно трендах идет речь, нам рассказали эксперты журнала Elle.

Бахрома

Она, конечно, не новинка нового сезона 2024 года — мы полюбили ее уже несколько лет назад. Однако наряду с хорошо известными ее вариациями, которые также продолжат оставаться в тренде, для следующего жаркого сезона сезонные подиумы предлагают так называемую микрочелку. Это очень тонкая бахрома, настоящие нити света, которые формируют любой предмет одежды. Посмотрите только на коллекции Bottega Veneta, Burberry, Gucci, Mugler и Tom Ford.

Фото: Pinterest

"Драгоценные" мини-платья

В сезоне весна-лето 2024 мини-платья украшены таким количеством жемчуга, кристаллов и пайеток, что они порой кажутся сами по себе драгоценностями. Однако это еще не все. Силуэт коротких платьев следующего сезона становится более квадратным и менее прилегающим к телу. Пример тому — сверкающие платья-трапеции, попавшие на прилавки Gucci, Carolina Hererra и Richard Quinn.

Фото: Pinterest

Прозрачность

Это тоже не совсем новая тенденция. Но если до сих пор мир прозрачности в основном включал в себя сексуальные и соблазнительные предметы одежды и даже романтические наряды, то в весенне-летнем сезоне 2024 прозрачной является также повседневная одежда. Таким образом, больше не будет необходимости держать прозрачные и полупрозрачные платья, юбки для особого случая. Прозрачность теперь вошла в нашу с вами повседневную жизнь. Примерами тому являются показы мод Sportmax, Живанши, Philosophy By Lorenzo Serafini и Issey Miyake.

Фото: Pinterest

Стиль преппи

Этот стиль возвращается в коллекции Miu Miu, Bally, Loewe, Moschino и многих других дизайнеров, но в новой интерпретации. Кардиганы, рубашки на пуговицах, рубашки-поло и пуловеры в сочетании с мини-юбками с воланами — чем не смелость в сочетании с женственностью.

Фото: Pinterest

Романтизм

Слои кружева и тюля, драгоценная вышивка, цветочные принты, мягкие цвета и прозрачность — знаете, мода еще никогда не была такой воздушной и романтичной. Нынешний весенне-летний сезон — идеальное время, чтобы раскрыть свою самую нежную и утонченную сущность. От Zimmermann до Giambattista Valli, от Erdem до Carolina Herrera.

Фото: Pinterest

Цвет льда

Это не обычный пастельно-голубой цвет, а что ни на есть живой и сверкающий, трепетный лед. Поверьте, лето еще никогда не было таким прохладным, как в 2024-м: от Versace до LaQuan Smith, от Bottega Veneta до Tom Ford.

Фото: Pinterest

Серьги-макси

Драгоценности и бижутерия в новом сезоне — просто центр внимания. На подиумах тренд макси-сережек продолжает сочетаться с любым образом, даже самым повседневным или неформальным. Золотые серьги-макси в форме узла также очень популярны, причем их видовое разнообразие просто впечатляет. Позвольте себе вдохновиться образами, сошедшими с подиумов Saint Laurent, Schiaparelli, Alexander McQueen и Copern.

Фото: Pinterest

Сандалии с носками

Помните моду наших бабушек и прабабушек? Она возвращается — в сезоне весна-лето 2024 сандалии, босоножки, туфли носят с чулками, гольфами и носками любого типа, цвета и длины, от колена до щиколотки, от простых однотонных до носков с воланами и украшениями. Стильный тренд, вдохновленный показами мод Victoria Beckham, Givenchy, Phillip Lim, Anteprima, Etro и Moschino.

Фото: Pinterest

Мягкая сумка-оверсайз

Что ж, пришло время попрощаться с мини-сумками, которые были характерны для моды последних сезонов. В весенне-летнем сезоне 2024 сумки станут не просто макси-вместительными. Все свое ношу с собой — вот девиз Loewe, Valentino и Bottega Veneta.

Фото: Pinterest

Босоножки

От головокружительных каблуков до плоских и более сдержанных — в тренде модели босоножек во всех бесчисленных вариациях. Особо популярны слингбэки — женственные и соблазнительные, которые подойдут как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Так, например, считают Saint Laurent, Phillip Lim, Gucci и Valentino.

Фото: Pinterest

Хоть в прошлом году и появилось много новых интересных тенденций макияжа, новый год уже успел порадовать новыми веяниями. Конечно, мода еще будет меняться, но эти тренды уже завоевывают сердца модниц.