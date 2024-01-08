7 мест в вашем доме, которые вы постоянно забываете убрать

В доме нас окружают столько различных вещей, что наверняка вы что-то упускаете из виду во время уборки. Перед вами список мест, на которые следует обратить особое внимание.

Даже если вы помешаны на чистоте и думаете, что убираете каждый укромный уголок и закоулок своего жилища, возможно, вы все же упускаете несколько мест. Даже самые усердные хозяйки часто упускают из виду некоторые ключевые участки дома при уборке. Вот семь мест в вашем доме, которые вы, вероятно, забываете убрать. Об этом пишет Real Simple.

Выключатели

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Несмотря на то, что мы прикасаемся к выключателям несколько раз в день, мы часто забываем их почистить. Места, к которым часто прикасаются, могут стать настоящим сборником микробов, если их не чистить регулярно. Поэтому крайне важно протирать выключатели света каждые несколько дней — или чаще, если кто-то в доме болеет.

Но будьте осторожны с чистящими средствами, потому что мокрая тряпка и электричество — не самая удачная комбинация. Лучше всего для этого места использовать дезинфицирующую чистящую салфетку.

Вентиляционные отверстия

Вы заметили, что в вашем доме уже не так жарко или холодно, как раньше? Это может быть связано с тем, что ваши вентиляционные отверстия настолько засорены, что грязь и пыль препятствует прохождению воздуха, а это означает, что их необходимо очистить. Для достижения наилучших результатов отвинтите крышки и замочите решетки в мыльной воде. Не забудьте также заменить грязный фильтр на чистый.

Вытяжка

Фото: Freepik

Даже если вы действительно хорошо умеете убирать на кухне, специалист по организации мероприятий Катрина Грин говорит, что вы все равно можете в итоге забыть о вытяжке. "Грязь, пыль и жирные отложения образуются в этой области всякий раз, когда вы готовите еду", — отмечает она. — "Со временем эти элементы могут начать придавать вытяжке странную жирную подкладку, которую вам обязательно следует очистить".

Она предлагает протереть внешнюю часть вытяжки полотенцем из микрофибры или бумажным полотенцем, смоченным смесью уксуса и воды. "Затем очистите фильтр, — рекомендует она. — Обычно я снимаю свой и помещаю его в раковину, наполненную горячей водой, жидкостью для мытья посуды и пищевой содой, и оставляю на десять-пятнадцать минут".

Потолочные молдинги

Иногда ну время уборки нужно поднять голову и посмотреть вверх. Скорее всего вы регулярно протираете плинтусы, но возможно, совсем не чистите те, что на потолке. Чтобы уменьшить травматизацию, не становитесь на лестницу, лучше используйте выдвижную швабру.

Стиральные машины

Фото: Freepik

Вы заметили, что ваша белая футболка выглядит очень тусклой, а свежевыстиранная одежда не такая чистая, как обычно? Причиной может быть грязная стиральная машина. Это связано с тем, что избыток моющего средства, кондиционеров для белья и пятновыводителей может привести к образованию отложений. "Чтобы очистить вашу стиральную машину, я использую чистящие таблетки, — говорит Грин. — Все, что вам нужно сделать, это запустить обычный цикл с горячей водой (если у вас нет цикла очистки бака) и бросить туда таблетки".

Сушилки

Даже если вы наполните сушилку чистой одеждой, внутренняя часть сушилки тоже может загрязниться. Поэтому периодически проверяйте сушилку и протирайте ее изнутри смесью воды и уксуса.

Вам также следует очищать ловушку для ворса каждый раз, когда вы сушите одежду. Накопление ворса может не только стать причиной возгорания, но и снизить производительность вашей машины, увеличив время высыхания одежды.

Шкаф

Хотя вы можете регулярно наводить порядок в своей одежде, вы, возможно, не убираете внутреннюю часть своего шкафа. По крайней мере, вам следует периодически протирать полки, перекладину и верхнюю часть вешалок, а также органайзеры для обуви влажной тканью.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.