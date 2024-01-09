Вкусный и полезный завтрак: оладьи без муки и сахара
Творожные оладьи – диетическое блюдо, которое быстро готовится и отлично подходит для вкусного завтрака
Приготовьте вкусные оладьи по диетическому рецепту без использования муки и сахарного песка. В этом рецепте вместо них добавляются творог, овсяные хлопья и перезрелые бананы. Рецептом этих вкусных оладий поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 250 г;
- хлопья овсяные – 100 г;
- яйцо куриное – 3 шт;
- банан – 1 шт;
- соль – щепотка;
- экстракт ванили – 1 ч. л.;
- масло растительное – 1 ст. л.;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- масло растительное (для жарки) – по необходимости;
- мед, сметана (для подачи) – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Выложите свежий творог в глубокую миску, добавьте овсяные хлопья, перемешайте.
Шаг 2
Разомните большой перезрелый банан вилкой, добавьте яйца и щепотку соли и хорошо перемешайте. Перемешайте, соедините с творогом и хлопьями.
Шаг 3
Добавьте растительное масло и ванильный экстракт. Его можно заменить щепоткой ванилина или половиной чайной ложки ванильного сахара.
Шаг 4
Перебейте тесто погружным блендером до однородности, накройте и оставьте при комнатной температуре минут на 15.
Шаг 5
Добавьте разрыхлитель, тщательно перемешайте и начинайте выпекать оладьи.
Шаг 6
Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто на сковороду ложкой и обжаривайте оладьи с обеих сторон до румяной корочки.
Шаг 7
Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Шаг 8
Подавайте оладьи горячими со сметаной и медом.
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