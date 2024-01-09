Рулет из лаваша с куриным мясом: рецепт очень вкусной и простой закуски
Рулет из лаваша с курицей прост в приготовлении, а сочетание куриного мяса, свежих овощей и сыра с майонезом делает его вкусом неповторимым.
Рулет из лаваша с куриным мясом — это универсальное блюдо, которое отлично подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Быстро и легко приготовить, этот рулет порадует вас и ваших гостей своим вкусом и оригинальным видом, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Для приготовления этой закуски понадобятся такие продукты:
- армянский лаваш — 2 листа;
- куриное филе — 300 г;
- сыр твердый — 100 г;
- свежий огурец — 1 штука;
- листья салата — по вкусу;
- майонез — 2 столовые ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Куриное филе отварите до готовности, посолите и поперчите. После остывания нарежьте филе тонкими полосками.
Шаг 2. Огурец нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 3. Твердый сыр натрите на терке.
Шаг 4. Майонез смешайте с измельченным чесноком.
Шаг 5. Лист лаваша равномерно смажьте майонезом с чесноком.
Шаг 6. На лаваш выложите листья салата, затем равномерно распределите куриное мясо, огурцы и посыпьте тертым сыром.
Шаг 7. Аккуратно сверните лаваш в рулет, начиная с края. Плотно заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут для пропитки.
Шаг 8. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки и украсьте зеленью.
Такой рулет можно подавать и в горячем виде, слегка обжарив на сковороде-гриль.
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