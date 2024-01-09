Рулет из лаваша с куриным мясом: рецепт очень вкусной и простой закуски

Рулет из лаваша с курицей прост в приготовлении, а сочетание куриного мяса, свежих овощей и сыра с майонезом делает его вкусом неповторимым.

Рулет из лаваша с куриным мясом — это универсальное блюдо, которое отлично подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Быстро и легко приготовить, этот рулет порадует вас и ваших гостей своим вкусом и оригинальным видом, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления этой закуски понадобятся такие продукты:

армянский лаваш — 2 листа;

куриное филе — 300 г;

сыр твердый — 100 г;

свежий огурец — 1 штука;

листья салата — по вкусу;

майонез — 2 столовые ложки;

чеснок — 2 зубчика;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Куриное филе отварите до готовности, посолите и поперчите. После остывания нарежьте филе тонкими полосками.

Шаг 2. Огурец нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 3. Твердый сыр натрите на терке.

Шаг 4. Майонез смешайте с измельченным чесноком.

Шаг 5. Лист лаваша равномерно смажьте майонезом с чесноком.

Шаг 6. На лаваш выложите листья салата, затем равномерно распределите куриное мясо, огурцы и посыпьте тертым сыром.

Шаг 7. Аккуратно сверните лаваш в рулет, начиная с края. Плотно заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут для пропитки.

Шаг 8. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки и украсьте зеленью.

Такой рулет можно подавать и в горячем виде, слегка обжарив на сковороде-гриль.

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