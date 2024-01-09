Куриная печень в сырно-сливочном соусе: рецепт быстрого и сытного блюда

Куриная печень со сливками и сыром получается очень нежной. Это блюдо идеально подойдет к картофельному пюре, рису или просто свежему хлебу.

Куриная печень со сливками и сыром — это изысканное и в то же время простое блюдо, которое прекрасно подходит как для особых случаев, так и для повседневного ужина. Благодаря сочетанию нежной печени, ароматных сливок и пикантного сыра, это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления блюда понадобятся такие продукты:

куриная печень — 500 г;

сливки 20-30% жирности — 200 мл;

твердый сыр — 100 г;

лук репчатый — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

масло растительное — для жарки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Куриную печень промойте, почистите от пленок и жилок, нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 2. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите.

Шаг 3. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте чеснок и печень, обжаривайте на среднем огне до готовности печени, около 7-10 минут.

Шаг 4. К печени добавьте сливки, доведите до кипения и тушите на медленном огне еще 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 5. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в сковороду с печенью, перемешайте до полного растворения сыра.

Шаг 6. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

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