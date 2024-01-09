Принципиальная разница: таблетки употребляют во время "їжі" или во время "їди" (видео)
Два слова есть в украинском языке. Впрочем, они описывают разные явления.
Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл разницу между словами "їжа" и "їда". Об этом педагог рассказал в одном из своих мини-уроков.
Для начала языковед спросил, когда употребляют таблетки: во время "їжі" или во время "їди".
Александр Авраменко отметил, что "їжа" — это блюдо, продукты, а "їда" — процесс потребления блюда. Поэтому лекарства принимают именно во время "їди", аппетит приходит также во время "їди".
Педагог в очередной раз призывает беречь язык наших предков и разговаривать без ошибок, искореняя суржик.
Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими мини-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик. Также украинский филолог издает книги, которые помогают людям готовиться к важным экзаменам по языку.
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