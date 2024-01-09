Полиция задержала известного участника певческого шоу "Х-фактор"

Правоохранители задержали 38-летнего артиста и певца, который прославился участием в развлекательных программах "Х-фактор" и "Украина имеет талант" Андрея Мацевко. Мужчину задержали из-за странного поведения, а в результате оказалось, что уже несколько лет, его разыскивали правоохранительные органы.

Известно, что происшествие произошло в Ивано-Франковске вчера, 8 января. По информации местного издания "Галка", о происшествии сообщили правоохранители без уточнения имени задержанного. Из личных источников журналистам стало известно, что лицо, которое задержали действительно Андрей Мацевко.

Как выяснилось, артист шел по улице, когда увидел правоохранителей. Поскольку он знал, что находится в розыске, начал странно себя вести, из-за чего вызвал подозрение у правоохранителей, и не зря. Его остановили полицейские, которые попросили показать документы. Оказалось, что мужчину уже давно разыскивают в столице. В результате Андрея Мацевко задержали прямо посреди улицы и отвезли в участок для выяснения обстоятельств.

По данным министерства внутренних дел Украины, Андрей Мацевко был объявлен в розыск из-за подделки документов. Вероятнее всего, этому послужило событие, которое случилось в киевском метро в апреле 2021 года. Тогда его задержали с фальшивым пенсионным удостоверением. Сам Андрей открещивался, что оно его и заявлял, что его подставили. Однако после, артист начал скрываться от правоохранительных органов.

Однако это не единственный скандал в котором фигурировал Мацевко. В 2015 году его также обвиняли в педофилии. Тогда речь шла о 14-летнем мальчике из Луцка, которому, якобы, Андрей предлагал интим и даже ради этого приехал к парню в другой город. Однако продолжения это дело так и не получило.

Что известно об Андрее Мацевко?

В далеком 2011 году имя Андрея Мацевко стало известным благодаря его участию в кастинге талант-шоу "Х-фактор" во Львове. Тогда он вышел на сцену и спел песню "Смерека". Поскольку мужчина не имел явных талантов, судьи сказали ему "нет". Однако несмотря на это, образ мужчины понравился зрителям, которые оценили выступление Андрея. За 13 лет видео с исполнением Андрея в Ютубе набрало более 3 миллионов просмотров.

После этого артист не остановился и совершил еще несколько попыток покорить сцену, но и они были неудачными. Благодаря своей уверенности, артистизму и забавным поведением Андрей был довольно популярным персонажем в сети Интернет.

Напомним, ранее мы писали, о Тине Кароль, которая показалась вместе с сыном в Карпатах.