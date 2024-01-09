Ленивые вареники с маком: рецепт вкусного полдника для детей и взрослых
Творог на вареники лучше взять не очень сухой. Это позволит избежать комочков при замесе теста.
Хотите порадовать себя и детей чем-то вкусненьким в полдник, а времени на готовку мало? Тогда рекомендуем сделать ленивые вареники с маком по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день". Приготовление не заберет у вас много сил, а результат порадует.
Ленивые вареники с маком
Ингредиенты:
- творог – 200 гр;
- сахар – 2 ст. л;
- соль – щепотка;
- желток – 1 шт;
- мука – 2 ст. л;
- мак – 2 ст. л.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать творог, сахар, соль и желток, все тщательно перемешать. Творог лучше брать не совсем сухой и при перемешивании хорошо его размять, чтобы не было комочков.
Затем в массу всыпать постепенно просеянную муку и снова все перемешать. Мак распарить, сцедить, слегка смешать с мукой и только потом ввести его в остальное тесто.
Из получившейся массы сформировать небольшие шарики. Если тесто будет прилипать к рукам, смочите их водой.
В кастрюле вскипятить воду и опустить туда шарики. Когда они всплывут, проварить их еще пару минут.
Подавать такие вареники можно со сметаной, вареньем, сгущенкой.
Читайте также:
Ленивые вареники по-польски: вкусное сочетание творога и картофеля
Нежнейшее тесто на вареники: простой рецепт приготовления
Вкусно и быстро: рецепт вареников с квашеной капустой