Рецепт приготовления голубцов вкуснее классического варианта
Голубцы — традиционное украинское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Рецептура этого блюда у каждого разная, а вкус конечно непревзойденный. В давние времена голубцы были не просто обычным бытовым блюдом, но и неотъемлемой составляющей больших и шумных праздников — свадеб, крестин или проводов в армию. И если раньше рецепт был более-менее единый, то за сотни лет с его рецептурой уже успели поэкспериментировать.
Рецептом голубцов, конечно, никого не удивишь, да и у каждого он свой. И все же предлагаем попробовать приготовить их по рецепту из кулинарного блога my_home_kitchn.
Ингредиенты:
- свежая или квашеная капуста — средняя головка
- 300 граммов риса;
- 500 граммов свиного фарша;
- 3 средних луковицы;
- 2 морковки;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- хлопья красного, не острого перца;
- 1 чайная ложка копченой паприки;
- зелень петрушки, укропа.
Для соуса:
- 400 граммов итальянских помидоров в собственном соку без кожицы;
- 3 зубчика чеснока;
- 1,5 чайные ложки соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- ⅓ чайная ложка черного молотого перца.
Способ приготовления
Шаг 1
Рис тщательно промойте пока вода не станет прозрачной. Проваривать его не нужно. Слегка поджарьте измельченный лук и морковь, добавьте к рису. Туда же добавьте фарш, специи и зелень. Перемешайте все.
Шаг 2
Подготовьте капусту. Доведите воду до кипения, опустите кочан капусты в кипящую воду и постепенно отделяйте листочки. Срежьте твердую часть. Если капуста квашеная, пропаривать ее не нужно.
Шаг 3
Сформируйте голубцы и выложите плотно в кастрюлю, дно которой проложено листочками.
Шаг 4
Приготовьте соус, для этого соедините вышеуказанные ингредиенты и перебейте в блендеров. Ни жарить, ни тушить ничего не нужно.
Шаг 5
Залейте соусом голубцы, долейте воды, так, чтобы она покрывала голубцы и накройте их оставшимися листьями.
Шаг 6
Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите до готовности. Ориентировочное время приготовления — 1,5 часа.
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