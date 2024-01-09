Рецепт приготовления голубцов вкуснее классического варианта

Голубцы — традиционное украинское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Рецептура этого блюда у каждого разная, а вкус конечно непревзойденный. В давние времена голубцы были не просто обычным бытовым блюдом, но и неотъемлемой составляющей больших и шумных праздников — свадеб, крестин или проводов в армию. И если раньше рецепт был более-менее единый, то за сотни лет с его рецептурой уже успели поэкспериментировать.

Рецептом голубцов, конечно, никого не удивишь, да и у каждого он свой. И все же предлагаем попробовать приготовить их по рецепту из кулинарного блога my_home_kitchn.

Ингредиенты:

свежая или квашеная капуста — средняя головка

300 граммов риса;

500 граммов свиного фарша;

3 средних луковицы;

2 морковки;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

хлопья красного, не острого перца;

1 чайная ложка копченой паприки;

зелень петрушки, укропа.

Для соуса:

400 граммов итальянских помидоров в собственном соку без кожицы;

3 зубчика чеснока;

1,5 чайные ложки соли;

1 столовая ложка сахара;

⅓ чайная ложка черного молотого перца.

Способ приготовления

Шаг 1

Рис тщательно промойте пока вода не станет прозрачной. Проваривать его не нужно. Слегка поджарьте измельченный лук и морковь, добавьте к рису. Туда же добавьте фарш, специи и зелень. Перемешайте все.

Шаг 2

Подготовьте капусту. Доведите воду до кипения, опустите кочан капусты в кипящую воду и постепенно отделяйте листочки. Срежьте твердую часть. Если капуста квашеная, пропаривать ее не нужно.

Шаг 3

Сформируйте голубцы и выложите плотно в кастрюлю, дно которой проложено листочками.

Шаг 4

Приготовьте соус, для этого соедините вышеуказанные ингредиенты и перебейте в блендеров. Ни жарить, ни тушить ничего не нужно.

Шаг 5

Залейте соусом голубцы, долейте воды, так, чтобы она покрывала голубцы и накройте их оставшимися листьями.

Шаг 6

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите до готовности. Ориентировочное время приготовления — 1,5 часа.

Читайте также:

Вкусный и полезный завтрак: оладьи без муки и сахара: оладьи без муки и сахара

Ленивые вареники с маком: рецепт вкусного полдника для детей и взрослых

Куриная печень в сырно-сливочном соусе: рецепт быстрого и сытного блюда