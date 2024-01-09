Почему нельзя говорить "вибачаюся": какие существуют замены этому слову (видео)

В украинском языке есть ряд этикетных формул для извинений. Впрочем, люди часто делают ошибки.

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно просить прощения, не нарушая законов языка. Об этом телеведущий рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Педагог привел пример фразы "Ми приносимо свої вибачення". Впрочем, она является ошибочной. Никто и никуда извинения не носит. Носят ребенка, джинсы или рубашку. А извинения просят.

Также часто говорят, что "вулиця носить імʼя Івана Франка". Лучше сказать "вулиця названа на честь Івана Франка" или просто "вулиця Івана Франка".

В частности, языковед обратил внимание на распространенную ошибку: "я вибачаюся". Однако это означает извинять самого себя. В украинском языке есть ряд этикетных формул для извинения:

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.

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