Обратите внимание: 8 скрытых признаков дефицита витамина D зимой

Зимой дефицит витамина D ощущается особенно остро из-за отсутствия солнца. Именно поэтому важно вовремя обнаружить признаки недостатка важного витамина и принять меры.

Сокращение воздействия солнечного света зимой становится важным фактором дефицита витамина D. Важно следить за своим самочувствием обращая внимание на малейшие изменения состоянии здоровья. Доктор Шри Шривастава раскрыл скрытые признаки дефицита витамина D, которые часто остаются незамеченными. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Сильная усталость

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Самый распространенный скрытый признак дефицита витамина D зимой — это усталость и низкий уровень энергии. Доктор Шривастава подчеркивает, что многие люди считают эту усталость типичным признаком холодного времени года, не подозревая, что она может быть молчаливым индикатором более глубокой проблемы.

Перепады настроения

Исследования подчеркивают важную роль витамина D в регулировании настроения и предотвращении таких состояний, как депрессия и сезонное аффективное расстройство. Зимой, когда воздействие солнечного света уменьшается, люди могут испытывать ухудшение настроения и общего самочувствия. Распознавание этих перепадов настроения как потенциальных признаков дефицита витамина D может побудить вас проверит его уровень и принять меры.

Боль в теле, костях и мышечная слабость

Витамин D необходим для усвоения кальция, важнейшего минерала для поддержания крепких костей. Доктор Шривастава предупреждает, что люди, которым не хватает витамина D, могут испытывать частые боли в костях, мышечную слабость и повышенный риск остеопороза, особенно зимой.

Частые болезни и слабый иммунитет

Зимняя хандра часто сопровождается ослаблением иммунитета. Доктор Шривастава отмечает, что дефицит витамина D в это время года может сделать людей более восприимчивыми к простуде, гриппу и другим респираторным инфекциям, подчеркивая важность поддержания адекватного уровня витамина D для крепкой иммунной системы.

Выпадение волос

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Удивительно, но дефицит витамина D может проявляться самым неожиданным образом, включая выпадение волос. Доктор Шривастава отмечает, что пациентам с необъяснимым выпадением волос следует учитывать что причиной может быть недостаточный уровень витамина D и вовремя обратиться к врачу.

Увеличение веса

Необъяснимое увеличение веса — еще одно потенциальное последствие дефицита витамина D зимой. Доктор Шривастава подчеркивает необходимость решения этого аспекта дефицита витамина D, поскольку он может повлиять на общее состояние здоровья и благополучие.

Кариес у детей

Дети не застрахованы от последствий дефицита витамина D. Доктор Шривастава предполагает, что недостаток витамина D может способствовать разрушению зубов у младенцев и детей ясельного возраста, подчеркивая важность добавок и сбалансированного питания.

Заболевания десен

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У взрослых рецидивирующие заболевания десен и потеря зубов могут указывать на основной дефицит витамина D. Доктор Шривастава подчеркивает связь между здоровьем полости рта и адекватным уровнем витамина D, призывая людей учитывать это в решении этой потенциальной проблемы.

"Бдительное отношение к этим тонким индикаторам дефицита витамина D позволяет людям принимать превентивные меры для защиты своего здоровья в течение холодного зимнего сезона. Обращение за профессиональным советом и включение продуктов или добавок, богатых витамином D, в свой распорядок дня может существенно улучшить общее состояние здоровья", — подытожил доктор Шривастава.

Напомним, воспользовавшись этими советами, вы сможете оптимизировать потребление витамина D даже зимой, когда из-за туч практически не видно солнца.

Ранее Фокус писал о том, что если вы не можете похудеть, страдаете от мышечных болей и плохо себя чувствуете, вероятнее всего у вас дефицит витамина D.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.