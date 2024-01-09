Вкусно, как в детстве: рецепт нежных рогаликов с начинкой (видео)
Готовить такие рогалики можно с любой начинкой. Чаще всего используют повидло, мак, густое варенье.
Сладкие дрожжевые рогалики с начинкой –лучшее, что можно предложить к чаю или кофе. У многих мамі или бабушки обязательно готовили их, добавляя в качестве начинки мак, варенье или повидло. Поэтому не удивительно, что эта выпечка ассоциируется с детством. Предлагаем приготовить такие рогалики по рецепту кулинарного блогера Анны.
Сладкие рогалики
Ингредиенты:
- теплое молоко – 100 гр;
- сахар – 70 гр;
- сухие дрожжи – 7 гр;
- ваниль;
- яйца – 2 шт;
- сливочное масло – 200 гр;
- мука – 500-550 гр.
Для начинки:
- густое варенье/повидло, маковая начинка, сахар и корица
- яйцо для смазки – 1 шт.
Способ приготовления:
В глубокой миске соединить теплое молоко, дрожжи, сахар, ваниль, все хорошо перемешать. Затем туда же добавить яйца и растопленное сливочное масло, снова все хорошо перемешать
Постепенно ввести просеянную муку и замесить мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Накрыть посуду с тестом полотенцем и оставить на 1,5-2 часа.
Готовое тесто обмять, разделить на шесть равных частей. Каждую из них сформировать в шарик и раскатать его в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Поделить на 16 равных частей (треугольники), выложить начинку и свернуть в рогалики.
Сформированные рогалики выложить на противень, застеленный пергаментом и оставить на 30 минут, чтобы они подошли. Затем смазать их взбитым яйцом, присыпать сахаром и отправить в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 13-15 минут.
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