Вкусно, как в детстве: рецепт нежных рогаликов с начинкой (видео)

Готовить такие рогалики можно с любой начинкой. Чаще всего используют повидло, мак, густое варенье.

Сладкие дрожжевые рогалики с начинкой –лучшее, что можно предложить к чаю или кофе. У многих мамі или бабушки обязательно готовили их, добавляя в качестве начинки мак, варенье или повидло. Поэтому не удивительно, что эта выпечка ассоциируется с детством. Предлагаем приготовить такие рогалики по рецепту кулинарного блогера Анны.

Сладкие рогалики

Ингредиенты:

теплое молоко – 100 гр;

сахар – 70 гр;

сухие дрожжи – 7 гр;

ваниль;

яйца – 2 шт;

сливочное масло – 200 гр;

мука – 500-550 гр.

Для начинки:

густое варенье/повидло, маковая начинка, сахар и корица

яйцо для смазки – 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокой миске соединить теплое молоко, дрожжи, сахар, ваниль, все хорошо перемешать. Затем туда же добавить яйца и растопленное сливочное масло, снова все хорошо перемешать

Постепенно ввести просеянную муку и замесить мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Накрыть посуду с тестом полотенцем и оставить на 1,5-2 часа.

Готовое тесто обмять, разделить на шесть равных частей. Каждую из них сформировать в шарик и раскатать его в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Поделить на 16 равных частей (треугольники), выложить начинку и свернуть в рогалики.

Сформированные рогалики выложить на противень, застеленный пергаментом и оставить на 30 минут, чтобы они подошли. Затем смазать их взбитым яйцом, присыпать сахаром и отправить в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 13-15 минут.

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