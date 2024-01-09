Раки, Овны и Девы. Таро-прогноз хороших событий 2024 для каждого знака Зодиака

Какие счастливые события ожидают все знаки Зодиака? Мы сделали таро-расклад на год Дракона 2024 для каждого представителя и увидели там только хорошее!

Каждый год как новый отсчет врмени несет нам обновленные энергии и события, которые будут приносить позитив или негатив, в зависимости от контекста событийного ряда. Конечно, мы не можем полностью избежать огорчающих нас моментов и даже болезненных событий, но каждый период связан еще и с хорошими переменами и радостью, которые мы часто не замечаем в вихре ежедневных забот и новостных потоков.

Но мы решили посмотреть на вопрос с позитивной стороны и узнать, что хорошего несет 2024 год Дракона каждому представителю Зодиакального круга. Правда, важно не ждать этих событий, а просто знать, что они точно придут, и спокойно жить своей жизнью.

Овен

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Овнов

Овнов по большей части ожидают периоды финансововй стабильности и даже подъема. Скорвее всего, вам не удастся лежать на боку и придется много действовать и перемещаться, но эти движения окупятся сторицей, не пропустите денежный период!

Телец

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Тельцов

Тельцов ожидают дороги и закрытие финансовых проблем, которые тянулись определенное время. Еще 2024 год сулит вам некоторую звездность, где вам повезет "зависнуть"

Близнецы

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Близнецов

Близнецам предстоят многочисленные рабочие поездки и новые успешные проекты. Обнуление многих неприятных процессов и ситуаций. Вы в прямом смысле выходите из Луны.

Рак

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Раков

Раков ожидает больше спокойствия и меньше переживаний. Вы поймаете дзен и, вероятно, влюбитесь или сделаете правильный жизненный выбор. Возможно, люди из прошлого или друзья захотят спонсировать ваши идеи. В этом году будет покончено с нечестным окружением и подставами. 2024-ый расставит точки над "і" во многих жизненных сферах.

Лев

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Львов

Львы выходят из скандальных историй или конфликтов в конструктив и позитивные эмоции с истинной зоной комфорта. Вас ожидает высокое покровительство и тайные договренности, которые принесут вам успех в короткие сроки.

Дева

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Дев

Девы будут много работать и часто ездить. Повышенная рабочая ответственность наконец принесет желаемый успех и деньги. Также вам удастся отстоять свои границы и вообще научиться себя защищать.

Весы

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Весов

У Весов произойдут кармические перемены. Вы из чего-то выходите и обретаете нечто новое и важное. Перемены в сторону новых эмоций. У большинства этот прогноз срезонирует со сферой личной жизни.

Скорпион

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Скорпионов

Скорпионам удастся отсечь все ненужное и обрести важное. Романтические свидания или семейные поездки с хорошим бюджетом на развлечения. Во многом 2024 год пройдет для вас под символом аркана Умеренность. То есть вас ждет своего рода отдых от страстей и сложных эмоций.

Стрелец

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Стрельцов

Вас ждет контрастный год. Сначала вы будете сиять и пламенно работать, ярко отдыхать и вообще жить по аркану Солнце. Середина года уведет вас в Отшельника в смысле духовного самопознания. Вы отойдете от привычного и будете рассуждать, но это недолго: к осени вас снова закрутит карусель событий.

Козерог

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Козерогов

Напряжение в начале года в течение короткого времени приведет вас к упорядочиванию и системе в волнующих вас вопросах. А осень и начало зимы будут для вас денежными или семейными: у всех проиграется по-разному.

Водолей

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Водолеев

Водолеи вернут себе высокую самооценку и часто будут ощущать себя "над ситуацией". Вас ждет разрешение судебных процессов, умиротворение по части аспектов, которые долго беспокоили. Вы будете строить амбициозные планы и даже блистать!

Рыбы

Таро-прогноз счастливых событий на 2024 год для Рыб

Рыб ожидают знакомства, способные перерасти в семейные отношения. Для тех, кому создание семьи не акутально, откроются успешные новые деловые партнерства по аркану Солнце. Другими словами, какую-то семью вам создать удастся: реально или фигурально.