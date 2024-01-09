Сочный салат с авокадо: идеальный выбор для зимнего меню
Этот салат особенно придется по вкусу веганам и тем, кто тщательно следит за своим рационом. Он отличается простотой приготовления, но в то же время удивит вас своим сочным и освежающим вкусом.
В зимний период, когда свежих и вкусных овощей на рынке не так много, этот салат с авокадо и огурцом станет настоящей находкой. Нежное авокадо в сочетании с хрустящими кружочками огурца, ароматными грецкими орехами и легкой кислинкой лимона создают идеальное блюдо для легкого ужина или перекуса. Рецептом этого вкусного и полезного салата поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- авокадо — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- лимон — 1/2 шт.;
- грецкие орехи — 4 шт.;
- оливковое масло холодного отжима — 2 ст. л.;
- красный или черный перец — по вкусу;
- крупная морская соль — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Начните с подготовки огурца: тщательно его вымойте и нарежьте на тонкие кружочки. Это придаст салату свежесть и хруст.
Шаг 2
Авокадо следует разрезать пополам, аккуратно удалить косточку и снять кожуру. После этого нарежьте авокадо тонкими ломтиками. Это добавит салату нежности.
Шаг 3
Теперь смешайте вместе нарезанные авокадо и огурцы. Выжмите сок из половины лимона и добавьте его в салат. Лимонный сок не только усилит вкус, но и поможет сохранить цвет авокадо.
Шаг 4
Грецкие орехи следует измельчить и добавить в салат. Они обогатят его полезными жирами и разнообразят текстуру.
Шаг 5
Посыпьте салат крупной морской солью и аккуратно перемешайте. Соль подчеркнет вкус остальных ингредиентов и сделает его более выразительным.
Шаг 6
Выложите салат на тарелку и посыпьте его черным или красным перцем по вкусу. Перец добавит немного остроты и закончит композицию вкусов.
Такой салат с авокадо и огурцом — это не только вкусно, но и очень полезно. Он подойдет как для легкого ужина, так и для здорового перекуса в течение дня.
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