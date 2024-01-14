Запеченная скумбрия с овощами в духовке: вкусный и сытный ужин для всей семьи

Скумбрию с овощами, благодаря простоте приготовления и доступности ингредиентов, можно легко приготовить в любой день.

Запеченная скумбрия с овощами — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Она идеально подходит для здорового ужина, а также может стать украшением праздничного стола. Приготовление скумбрии в духовке с овощами позволяет сохранить все питательные вещества и натуральный вкус продуктов, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления блюда понадобятся следующие продукты:

скумбрия — 2 штуки (среднего размера);

картофель — 3 штуки;

морковь — 2 штуки;

лук — 1 штука;

чеснок — 3 зубчика;

лимон — 1 штука;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

соль, черный перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Скумбрию очистите, удалите внутренности и хорошо промойте. Нарежьте рыбу на порционные куски.

Шаг 2. Картофель и морковь очистите и нарежьте кружочками или брусочками.

Шаг 3. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.

Шаг 4. Лимон нарежьте кружочками.

Шаг 5. В глубокой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

Шаг 6. Противень застелите фольгой или пекарской бумагой. Выложите слоями овощи, сверху распределите куски скумбрии. Между слоями добавляйте лимон и чеснок.

Шаг 7. Залейте рыбу и овощи смесью оливкового масла и лимонного сока.

Шаг 8. Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 30-40 минут до готовности.

Шаг 9. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

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