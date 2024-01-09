Как правильно поливать комнатные растения: главные нюансы

Чрезмерный полив – одна из главных причин гибели комнатных растений. Однако и сухой грунт подходит далеко не всем цветам.

Правильный полив комнатных растений влияет на их рост, цветение ил состояние корней. Нельзя допускать, чтобы в горшках было слишком много воды, как и нежелательна абсолютно сухая почва: и то и то для растений губительно. Как правильно проводить полив, рассказали в блоге Invincible Houseplants.

Важно помнить, что горшок с растением обязательно должен иметь дренажные отверстия внизу, чтобы избежать сырости, которая может вызвать корневую гниль.

Поливать комнатные цветы лучше всего снизу: такой полив более однороден, менее подвержен переливу и не вызывает опасений, что питательные вещества вытекут. Кроме того, вы можете быть уверены, что вода действительно доберется до корней.

Что нужно знать о типах комнатных растений?

Есть два типа комнатных растений: сухие и влажные. К сухому типу относятся кактусы, суккуленты и несколько других видов (замиокулькас, сансевиерия, диффенбахия, фикус каучуконосный и т. д.). Они любят сухую почву, поэтому их не нужно поливать так же часто, как другие. Полива один-два раза в месяц может быть достаточно, в зависимости от температуры в помещении. За ними легче ухаживать, и они идеально подходят для начинающих.

Влажный тип: как только почва высохнет, цветок необходимо сразу же полить. К влажному типу относятся большинство тропических растений.

В зависимости от потребности полива комнатные растени делятся на два типа Фото: Getty

3 метода полива растения снизу

Используйте блюдце. Поместите блюдце под горшок и наполните его свежей водой, когда придет время полива. Дайте ему настояться в течение нескольких часов. Опорожните блюдце и дайте стечь остаткам воды. Этот метод широко используется в садовых центрах и питомниках для поддержания влажности и сохранения питательных веществ.

Замочите растения в поддоне, большом контейнере, раковине или ванне. Наполните дно пресной водой на несколько сантиметров. Поместите горшки с растениями и дайте им впитать воду на пару часов. Преимущество: можно поливать несколько растений одновременно. Дайте им стечь, прежде чем поставить их обратно.

Самополивные горшки. Самополивающиеся горшки невероятно полезны и экономят время. Больше не нужно ни чрезмерного, ни недостаточного полива, растение все делает само. Вам просто нужно наполнять резервуар для воды до того, как он опустеет, что происходит примерно раз в два месяца, но варьируется в зависимости от случая.

Используйте гальку в качестве посыпки почвы, чтобы дольше сохранять влагу. Для замедления испарения над почвой можно уложить декоративный слой гальки или гравия размером с горошину.

Чтобы узнать, влажная ли внутри почва, воткните палец или зубочистку в верхние 2 см почвы. Если почва прилипает к нему, значит, он влажный.

На слишком сухую почву указывает видимый зазор между грунтом и краем горшка

В холодное время года темп роста растений значительно снижается, поэтому им не требуется столько воды, как весной или летом. Основное правило — поливать реже и не заливать: в горшке после полива вода стоять не должна! Это особенно свойственно тем растениям, которые посажены в кашпо или помещены в них прямо в горшках.

Зимой комнатные растения нужно поливать реже Фото: Getty

Как поливать кактусы и суккуленты?

Кактусы и суккуленты категорически не любят перелива. Поливать их нужно примерно раз в месяц, следя, чтобы вся вода хорошо стекала из горшка через дренажные отверстия. Эти растения предпочитают сухую и хорошо дренированную почву. Поэтому не поливайте их так часто, как другие комнатные растения. Алоэ вера и эхеверия относятся к числу самых известных видов суккулентов, а потому не являются исключением из этого правила.

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