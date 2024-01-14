Вкусная намазка с печенью трески: быстрый рецепт закуски

Намазка с печенью трески отлично подходит для подачи на тостах, крекерах или как начинка для аппетитных бутербродов.

Намазка с печенью трески — это богатое омега-3 блюдо, идеальное как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола. Она легко и быстро готовится, предлагая изысканное сочетание вкусов, пишет Телеграф.

Ингредиенты

Для приготовления намазки понадобятся такие продукты:

печень трески — 1 банка (200 г);

масло сливочное — 50 г;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

чеснок — 1 зубчик;

зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;

черный молотый перец — по вкусу;

соль — по вкусу (по необходимости).

Приготовление

Шаг 1. Сливочное масло достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.

Шаг 2. Печень трески откройте и слейте излишки жира.

Шаг 3. В глубокой миске смешайте печень трески и сливочное масло до получения однородной массы. Используйте вилку или блендер для более мягкой консистенции.

Шаг 4. Чеснок измельчите и добавьте в смесь.

Шаг 5. Добавьте лимонный сок, черный перец и при необходимости соль. Тщательно перемешайте.

Шаг 6. Мелко нарежьте зелень и добавьте в намазку. Еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 7. Дайте намазке настояться в холодильнике хотя бы 30 минут перед подачей. Украсьте готовую намазку свежей зеленью перед подачей, чтобы добавить свежести и визуального привлекательности.

Читайте также:

Намазка для бутербродов с тунцом и авокадо: быстро и полезно

Рыба, сыр и авокадо: вкуснейшая намазка для тостов и бутербродов за пару минут

Лучшая намазка на крекеры и хлеб: сырный паштет с перцем халапеньо и зеленым чили