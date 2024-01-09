Согревающий тосканский суп: идеальное сочетание фасоли, тыквы и киноа
Рецепт не содержит глютена и животных продуктов, поэтому отлично подойдет для диетического рациона.
В холодные зимние дни особенно приятно согреться горячим и сытным супом. Этот веганский Тосканский суп из белой фасоли с тыквой и киноа – идеальный выбор для зимнего обеда или ужина. Сочетание сытной фасоли, нежной тыквы и питательной киноа делает его не только полезным, но и невероятно вкусным. Рецептом вкусного супа, приготовление которого займет всего 45 минут, поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- тыква — 200 г;
- консервированная белая фасоль — 250 г;
- красный лук — 80 г;
- капуста — 120 г;
- резаные консервированные томаты — 200 г;
- киноа — 25 г;
- чеснок, перец чили, оливковое масло, соль;
- паприка, розмарин, тимьян, орегано или итальянская смесь специй;
- вода или овощной бульон.
Приготовление:
Шаг 1
Разогрейте в сотейнике столовую ложку оливкового масла. Добавьте мелко нарезанный красный лук, два измельченных зубчика чеснока и половину перца чили, нарезанного колечками.
Шаг 2
Обжаривайте овощи на среднем огне в течение 3-4 минут. После этого добавьте паприку и сушеные травы по вкусу — тимьян, орегано, розмарин или итальянскую смесь специй.
Шаг 3
К обжаренным овощам добавьте нарезанную небольшими кубиками тыкву.
Шаг 4
Нашинкуйте капусту тонкой соломкой и добавьте в сотейник. Если используете кудрявую листовую тосканскую капусту (кале), добавьте ее за 10 минут до окончания готовки.
Шаг 5
Добавьте консервированные помидоры и белую фасоль.
Шаг 6
Насыпьте в суп киноа. Если вы не придерживаетесь безглютеновой диеты, киноа можно заменить мелкими макаронами, рисом или булгуром.
Шаг 7
Залейте 1,5 литра воды или овощного бульона. Добавьте соль по вкусу и варите после закипания примерно 20 минут на небольшом огне до готовности.
Шаг 8
Перед подачей посыпьте суп мелко нарезанным зеленым базиликом или другой любимой зеленью.
Этот веганский суп с фасолью отлично сохраняется в холодильнике до 3-4 дней, его также можно разлить по порционным контейнерам и заморозить для последующего использования. Наслаждайтесь согревающим и уютным вкусом этого прекрасного супа!
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