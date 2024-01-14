Салат с морковью по-корейски, сыром и крабовыми палочками: пошаговый рецепт
Салат обладает ярким вкусом благодаря сочетанию крабовых палочек, пикантной моркови по-корейски и нежного сыра. Он обязательно понравится вашим гостям и домочадцам.
Пикантный салат с морковью по-корейски, сыром и крабовыми палочками является идеальным сочетанием вкуса и текстуры. Он подойдет как для праздничного, так и для повседневного стола, добавляя яркие краски и изысканность в ваше меню, пишет "Рецепты салатов".
Ингредиенты
Для приготовления салата понадобятся такие продукты:
- морковь по-корейски — 200 г;
- крабовые палочки — 200 г;
- твердый сыр — 100 г;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- майонез — 3 столовые ложки;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения;
- соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Крабовые палочки разморозьте и нарежьте небольшими кубиками или полосками.
Шаг 2. Сыр натрите на крупной терке.
Шаг 3. Откройте банку с кукурузой и слейте лишнюю жидкость.
Шаг 4. В салатнице смешайте морковь по-корейски, крабовые палочки, тертый сыр и кукурузу.
Шаг 5. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
Шаг 6. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.
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