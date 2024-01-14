Салат с морковью по-корейски, сыром и крабовыми палочками: пошаговый рецепт

Салат обладает ярким вкусом благодаря сочетанию крабовых палочек, пикантной моркови по-корейски и нежного сыра. Он обязательно понравится вашим гостям и домочадцам.

Пикантный салат с морковью по-корейски, сыром и крабовыми палочками является идеальным сочетанием вкуса и текстуры. Он подойдет как для праздничного, так и для повседневного стола, добавляя яркие краски и изысканность в ваше меню, пишет "Рецепты салатов".

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся такие продукты:

морковь по-корейски — 200 г;

крабовые палочки — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

кукуруза консервированная — 1 банка;

майонез — 3 столовые ложки;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Крабовые палочки разморозьте и нарежьте небольшими кубиками или полосками.

Шаг 2. Сыр натрите на крупной терке.

Шаг 3. Откройте банку с кукурузой и слейте лишнюю жидкость.

Шаг 4. В салатнице смешайте морковь по-корейски, крабовые палочки, тертый сыр и кукурузу.

Шаг 5. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.

Шаг 6. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

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