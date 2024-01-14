Восемь признаков того, что вы постарели душой: проверьте себя

Человек может самостоятельно прибавить себе не один десяток лет определенным поведением и мышлением.

Важно понимать, что душевное старение — это не неизбежный процесс. С возрастом наши взгляды и ощущения могут меняться, но иногда мы ощущаем "старение души" независимо от нашего физического возраста, пишет Delfi.

Вот несколько признаков, указывающих на это состояние:

1. Потеря интереса к новому.

Один из ярких признаков душевного старения — утрата интереса к новым впечатлениям и переживаниям. Это может проявляться в нежелании исследовать новые места, отсутствии желания учиться чему-то новому или знакомиться с новыми людьми.

2. Чувство ностальгии по прошлому.

Постоянное чувство ностальгии, желание вернуться в "старые добрые времена", может быть признаком того, что настоящее и будущее кажутся менее привлекательными, а прошлое — безопасным убежищем.

3. Сопротивление изменениям.

Нежелание принимать или адаптироваться к изменениям, будь то технологические новшества, изменения в общественных нормах или даже в личной жизни, может указывать на душевное старение. Это сопротивление может проявляться в упорстве и консерватизме.

4. Утрата жизненной энергии.

Постоянное чувство усталости, не связанное с физическими недугами, может быть признаком утраты жизненной энергии, которая часто сопровождает душевное старение. Это может проявляться в апатии, нежелании участвовать в активностях или социальных событиях.

5. Скептицизм и цинизм.

Хотя определенный уровень скептицизма может быть полезным, чрезмерный цинизм и недоверие к окружающему миру, его нововведениям и людям может быть признаком душевного старения. Это может привести к утрате радости от жизни и упущению многих ее возможностей.

6. Осуждаете молодежь за их интересы.

Наверняка от вас звучали фразы по типу "Я в твоем возрасте таким не занимался" или "В наше время молодежь была воспитанной". Это еще один признак стареющего мышления.

7. Постоянно жалуетесь на все.

Проследите за тем, что вы чаще всего обсуждаете с другими. Если это только жалобы на здоровье, правительство, соседей, цены, то вы превращаетесь в человека с постаревшей душой. Вы концентрируетесь лишь на негативных моментах жизни. Так вы рискуете стать еще и занудой, с которым невозможно обсудить что-то интересное.

8. Больше не заботитесь о себе.

Человек со стареющей душой теряет интерес и к себе. Вы можете перестать покупать новые вещи, следить за модой, внешним видом. Некоторые объясняют отказ в заботе о себе отговорками "Кому я нужен?", "Нечего уже выряжаться" и так далее. К сожалению, только неправильно подобранный гардероб может существенно прибавить возраста.

Есть множество способов внести свежесть и оживление в свою жизнь, независимо от возраста. Это может включать в себя обучение новым навыкам, путешествия, социальное взаимодействие и открытость к новым идеям и опыту.

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