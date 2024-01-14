Слоеный салат "Паутинка" с курицей: рецепт красивого и вкусного блюда

Салат с куриным филе, маслинами и морковью по-корейски порадует ваших близких и гостей не только своим внешним видом, но и невероятно богатым вкусом. Каждый его слой гармонично сочетается, создавая уникальное гастрономическое наслаждение.

Салат "Паутинка" — это вкусное и оригинальное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Сочетание курицы, моркови по-корейски, сыра и других ингредиентов создает не только прекрасный вкус, но и аппетитный вид, пишет Vitok.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся следующие продукты:

куриное филе — 300 г;

морковь по-корейски — 200 г;

твердый сыр — 150 г;

консервированный горошек — 1 банка;

черные маслины — 50 г;

шампиньоны — 200 г;

майонез — для заправки;

зелень для украшения;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 2. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на сковороде до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. Сыр натрите на крупной терке.

Шаг 4. На плоское блюдо выложите первый слой из курицы, равномерно смажьте майонезом.

Шаг 5. Следующий слой — шампиньоны, также смажьте майонезом.

Шаг 6. Распределите морковь по-корейски.

Шаг 7. Добавьте слой консервированного горошка.

Шаг 8. Последний слой — натертый сыр.

Шаг 9. Украсьте салат маслинами, создавая эффект "паутины".

Шаг 10. Украсьте салат свежей зеленью перед подачей.

Читайте также:

Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза

Салат с консервированной фасолью и свежими овощами

Салат с куриной печенью, грибами, маслинами и болгарским перцем