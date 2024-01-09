8 ошибок в дизайне маленькой комнаты, которые крадут пространство

Даже маленькую комнату можно визуально сделать больше и светлее, если правильно подойти к ее дизайну. Тем не менее люди часто совершают одни и те же ошибки, которые наоборот уменьшают пространство.

Небольшая комната в доме или квартире нуждается в правильном подходе к дизайну, поскольку он существенно способен преобразить пространство. При соответствующем подборе мебели и декора даже несколько квадратных метров визуально могут выглядеть светлее и просторнее. Однако часто люди допускают ошибки, которые "крадут" пространство. Что это за ошибки, объяснили Алексис Пью и Кевин Камински из Kaminski + Pew, а также дизайнеры интерьеров Габриэль Сантьяго, Эми Пельтье, Эми Мобли и Мишель Закс.

Использование негабаритной мебели

По мнению экспертов, выбор стульев, диванов, столов и других предметов, подходящих по размеру для вашего помещения, существенно изменит ощущение комнаты.

"Большая часть мебели, производимой сегодня, предназначена для больших помещений. Непонимание размеров помещения и мебели, входящей в это пространство, может привести к тому, что комнаты будут казаться непропорциональными. Это не только влияет на баланс и ощущение комнаты, но также может повлиять на ее функциональность. Например, диван, блокирующий дверной проем или загромождающий большую часть прохода", – говорит Камински.

Самый простой способ избежать этого – изначально измерить комнату, продумать расстановку мебели и только потом покупать или заказывать ее.

"Если ваше пространство маленькое и в нем преобладает негабаритная или большая мебель, комната будет казаться еще меньше", – отмечает Габриэль Сантьяго.

Использование слишком маленькой мебели

Выбор слишком маленькой мебели приведет к тому, что в комнате возникнет ощущение холода и дискомфорта.

"Ошибка, которую я часто вижу в небольшом пространстве, — это слишком маленькая для этого места мебель. Возможно, клиент выбрал небольшой диван, чтобы он не загромождал пространство, но на самом деле я часто думаю, что лучше всего подойдет диван немного большего размера: он создает эффект увеличения пространства, а также предлагает дополнительные места для сидения", – рассуждает Закс.

Непродуманная расстановка мебели

Дизайнеры используют идею циркуляции для обозначения того, как люди могут перемещаться по пространству. Особенно в маленькой комнате очень важно оставлять проходы достаточной ширины.

"Мы рекомендуем оставлять 45 сантиметров между стулом или диваном и журнальным столиком и 90 сантиметров – для прохода между предметами мебели. Правильный масштаб и пространство для прохода могут легко сделать комнату визуально больше, чем она есть на самом деле!" – рекомендует Мобли.

Если вся ваша мебель придвинута к стенам, это также может затруднить циркуляцию воздуха в комнате. Ошибкой является предположение, что расстановка мебели по периметру заставляет маленькое пространство казаться больше. Когда мебель размещена по всей комнате, это создает динамический поток, и он визуально увеличивает пространство.

Мебель не обязательно расставлять по периметру комнаты

Использование неуклюжих и тяжелых предметов

Использование тонов темного дерева, огромных каркасов мебели и других тяжелых предметов заставит комнату казаться еще меньше.

"Держитесь подальше от громоздкой деревянной мебели и подумайте о замене громоздких тумбочек на столики. Если вы превращаете небольшое пространство в офис, оптимизируйте полупрозрачную мебель, чтобы комната казалась больше. Стеклянный стол идеален в этой ситуации, потому что он не подавляет, а прозрачность позволяет энергии чувствовать себя текущей, а не застрявшей", – предлагает Сантьяго.

Устраивать беспорядок и захламлять

В комнатах маленького размера даже небольшой беспорядок захламляет пространство.

"В маленьком пространстве есть одно простое правило — поддерживать его порядок! Когда вы пытаетесь втиснуть слишком много вещей, и ничего из этого не организовано, вы всегда будете чувствовать, что вам вечно не хватает места. Маленькие помещения могут быть потрясающими, если вы убираете", – делится опытом Эми Пельтье. По ее словам, если вы, например, пытаетесь улучшить маленькую кухню, избегайте одноразовых приборов, запасных гаджетов и дополнительной посуды.

"Подумайте о предметах, которые могут быть многофункциональными и используются несколько раз в неделю", — говорит она.

Даже небольшой беспорядок в маленькой комнате делает ее еще меньше Фото: DCStudio/Freepik

Не использовать вертикальное хранилище

Независимо от того, создаете ли вы крошечную мастерскую, мини-офис или уютную детскую, использование вертикального пространства сделает комнату выше, помогая при этом поддерживать порядок.

"Когда я имею дело с небольшим пространством, первое, на что я обращаю внимание, — это наличие неиспользуемого вертикального пространства. Часто люди могут упустить это из виду, и это отличный способ добавить интереса и создать место для хранения", – продолжает Закс.

Выбирать только светлые цвета для окраски

Старомодные руководства по дизайну предлагают красить небольшие комнаты в оттенки белого или других бледно-нейтральных цветов, но это может иметь неприятные последствия, говорят эксперты.

"Белые стены в маленькой комнате только подчеркивают размер комнаты. Вместо этого выберите однотонные текстурированные обои или покрасьте стены в цвет. Не бойтесь более темных цветов краски для очень маленьких комнат. Обратите внимание на тот факт, что комната маленькая, и увеличьте ее, используя более темные краски", – советует Сантьяго.

Алексис Пью тоже призывает отказываться от тусклых и светлых оттенков:

"Большинство людей считают, что небольшим помещениям нужен белый или светлый цвет, чтобы пространство казалось больше. Мы считаем, что все должно быть наоборот: темные цвета могут добавить пространству глубину, атмосферу и размерность. Они также являются отличным и доступным способом создать эффектное пространство".

Чтобы получить максимальную отдачу от выбранного оттенка, дизайнер рекомендует расширить цветовой ландшафт за пределы стен.

"Окрашивание небольшого пространства, включая потолок, в цвет может визуально расширить комнату и сделать ее ярче", — говорит она.

Неправильное освещение пространства

Правильное освещение небольшого пространства означает принятие во внимание масштаба ваших светильников, уровней яркости и естественного света — и если вы все сделаете правильно, это может изменить всю атмосферу и ощущение пространства.

В небольшом пространстве Сантьяго рекомендует заменить настольные лампы бра, что позволяет сохранять поверхности чистыми:

"Если у вас нет возможности установить бра, вы можете приобрести подключаемые светильники. Это сведет беспорядок к минимуму и создаст ощущение простора".

Мобли считает, что одна из самых больших ошибок, которые люди допускают в небольших помещениях, — это выбор осветительных приборов неподходящего размера.

"Если у вас потолки высотой 2,5 метра и под ними нет острова или обеденного стола, расстояние под светильником должно составлять около 2 метров. Будьте осторожны, чтобы не перегрузить комнату светом неправильного масштаба", – рассказывает дизайнер.

Камински предлагает еще один важный трюк со светом: использование зеркал и стекла.

"Свет важен в любом пространстве, но особенно важен в маленьком пространстве. Отказ от использования зеркала или отражающих поверхностей является ошибкой. Зеркало не только помогает отражать свет, но и увеличит пространство", – подытожил он.

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