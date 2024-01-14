Как очистить подошву утюга от нагара: 10 проверенных способов

Правильный уход за утюгом поможет продлить срок его службы и обеспечить бережное отношение к вашей одежде.

Нагар на подошве утюга — распространенная проблема, которая может портить вашу одежду и усложнять процесс глажки. Несколько эффективных способов помогут избавиться от нагара и вернуть утюгу первоначальную чистоту, пишет РБК-Украина.

1. Использование соли.

Посыпьте тонкий слой крупной соли на бумажное полотенце или хлопчатобумажную ткань. Разогрейте утюг до средней температуры и аккуратно прогладьте соль. Горячая подошва утюга будет очищаться от нагара, прилипшего к ней. После этого убедитесь, что вы полностью удалили остатки соли с утюга.

2. Уксус и пищевая сода.

Смешайте немного уксуса с пищевой содой, чтобы получилась паста. Нанесите смесь на подошву утюга и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно потрите поверхность мягкой тканью или губкой. Этот способ хорошо удаляет устойчивый нагар.

3. Зубная паста.

Нанесите небольшое количество зубной пасты на холодную подошву утюга, а затем аккуратно потрите мягкой тканью или губкой. В конце протрите подошву влажной чистой тряпкой, чтобы удалить остатки зубной пасты.

4. Лимонная кислота.

Растворите лимонную кислоту в небольшом количестве воды и смочите этим раствором мягкую ткань. Протрите подошву утюга. Лимонная кислота помогает избавиться от нагара и в то же время не повреждает поверхность утюга.

5. Парафин.

Его нагревают на пламени свечи и, замотав в хлопчатобумажную салфетку, хорошенько натирают теплую подошву. Затем чистой тряпкой убирают грязь и вычищают отверстия, пуская пар.

6. Перекись водорода.

Для чистки подойдет 3% перекись. Ткань или ватный тампон смачивают и протирают поверхность техники, особенно места с пятнами.

7. Хозяйственное мыло.

Разогретую подошву утюга протрите куском хозяйственного мыла, пока нагар станет редким. Загрязнение следует убрать мягкой тканью. Этот вариант забивает отверстия на поверхности подошвы. После процедуры попробуйте выгладить что-то без ненужное, чтобы избавиться от остатков мыла в отверстиях.

8. С помощью жидкости для снятия лака.

Если к подошве утюга прилип кусочек полиэтилена, его можно удалить с помощью жидкости для снятия лака. При чистке старайтесь не задеть пластмассовые части утюга: вещества в составе жидкости могут их повредить.

9. Специализированные средства для чистки утюгов.

В магазинах бытовой химии можно найти специальные средства для очистки подошвы утюгов. Используйте их согласно инструкции на упаковке.

10. Функция самоочистки.

Почистить паровой утюг помогает функция самоочистки. Желательно применять ее 3 в месяц, придерживаясь инструкции от производителя.

Важные советы

Перед чисткой утюга всегда убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл. Используйте мягкие ткани или губки, чтобы избежать царапин на подошве утюга. После очистки подошвы утюга важно удалить остатки чистящего средства, чтобы они не оставили пятен на одежде.

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