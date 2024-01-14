Чем опасны металлические украшения в холодную погоду: не стоит носить в мороз

Соблюдение простых рекомендаций в ношении украшений из металла поможет избежать неприятных последствий и сделает зиму более комфортной и безопасной.

Зима — это время года, когда многие из нас предпочитают украшать себя различными аксессуарами, включая металлические украшения. Однако ношение металлических украшений в морозную погоду может иметь неожиданные и даже опасные последствия, сообщает "РБК-Украина".

В чем заключается опасность

1. Риск обморожения.

Металл является хорошим проводником тепла и при низких температурах быстро охлаждается. Носить металлические украшения на морозе, особенно на открытых участках тела, таких как пальцы (кольца) или уши (серьги), может привести к локальному переохлаждению и даже обморожению кожи.

2. Неприятные ощущения и травмы.

Холодный металл при контакте с кожей может вызвать неприятные ощущения, особенно если украшение касается чувствительных участков кожи. Кроме того, сильное сжатие кожи холодным металлом может способствовать микротравмам.

3. Усиление аллергических реакций.

Холод увеличивает чувствительность кожи, что может усилить аллергическую реакцию на определенные металлы, такие как никель, который часто встречается в составе бижутерии.

4. Трудности при снятии украшений.

В холоде кровообращение в конечностях замедляется, что может привести к отекам. Это может сделать снятие колец или других украшений затруднительным, что в некоторых случаях может потребовать медицинской помощи.

5. Повреждение украшений.

Некоторые металлы и камни, используемые в украшениях, чувствительны к резким температурным перепадам. Это может привести к их повреждению, потере блеска или даже трещинам.

Рекомендации

В холодное время года старайтесь носить украшения под одеждой. Избегайте ношения металлических украшений на открытых участках тела в сильный мороз. Если у вас чувствительная кожа, отдавайте предпочтение украшениям из гипоаллергенных материалов.

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