Если есть проблемы со сном: эти простые советы помогут вам уснуть

Недостаток сна влечет за собой проблемы со здоровьем. Но можно научить себя засыпать и это не так тяжело, как кажется.

Стресс, усталость, переедание — зачастую уснуть нам мешает множество факторов. А если вы не высыпаетесь, то ваша продуктивность падает и вы уже не так активны, как раньше. Однако если следовать этим простым советам, вы сможете засыпать за считанные минуты. А хороший отдых повышает настроение и энергию, что дает вам толчок к достижению ваших целей. Советами поделились на сайте CNN.

Восстановительный сон — это когда вы можете непрерывно спать на протяжении четырех стадий сна четыре–шесть раз за ночь . Поскольку каждый цикл длится примерно 90 минут, большинству людей для достижения этой цели требуется от семи до восьми часов отдыха.

Хорошая новость в том, что вы можете легко научить свой мозг отдыхать. Вот пять научно обоснованных способов обеспечить качественный сон в 2024 году.

Установите график сна и придерживайтесь его

Эксперты говорят, что стоит установить определенное время пробуждения даже на выходных, в отпуске или после бессонной ночи. Если время сна и пробуждения меняется изо дня в день или по выходным, ваши ритмы сна непредсказуемы, и организм не знает, как реагировать, рассказал клинический психолог и эксперт по сну Майкл Гранднер.

"Мозгу нравится регулярность и предсказуемость", — сказал Гранднер, который руководит программой исследований сна и здоровья в Университете Аризоны и клиникой поведенческой медицины сна в Медицинском центре Университета Баннера в Тусоне.

"Просыпаясь каждый день в одно и то же время, — сказал он, — а затем, добавляя свет и движение сразу после пробуждения, вы зададите другие ритмы дня и придадите себе больше энергии и настроения".

Избегайте определенных продуктов питания и напитков

Не прибегайте к алкоголю, чтобы успокоить нервы или помочь себе заснуть. Алкоголь, конечно, может помочь, но он удерживает вас на более легких стадиях сна. А вашему телу необходимо пройти все три стадии сна — легкий сон, фазу быстрого сна и глубокий сон — чтобы полностью восстановиться.

Также может помочь отказ от кофеина после полудня и отказ от тяжелой или острой пищи, которая может вызвать изжогу или другие проблемы с пищеварением.

Соблюдайте правила гигиены сна

Есть еще много способов научить свой мозг засыпать и оставаться в покое. Хорошие привычки включают в себя устранение света и шума, принятие теплых ванн или занятия йогой для расслабления, а также поддержание прохлады в спальне и отсутствие электронных устройств.

Наука говорит нам, что мы лучше отдыхаем при более низких температурах: от 15 до 20 градусов.

А свет, излучаемый ноутбуками, смартфонами и телевизорами, мешают выработке мелатонина, гормона сна в организме.

Сделайте спальню "священной"

И последнее, но не менее важное: зарезервируйте кровать для сна и секса. Каким бы нормальным ни казалось иногда работать лежа в постели или играть в игры с детьми в постели, это не учит ваш мозг воспринимать спальню как место для сна.

Перезагрузитесь, если проснулись

"Будь то начало ночи или середина ночи, если вы не спали 20 или 30 минут, встаньте и перезагрузитесь. Может быть, вам нужно всего пять минут, чтобы заснуть, а может, и час, но не проводите это время в постели бодрствуя", — советует Гранднер.

Почему это так важно? Потому что лежание в постели без сна может сформировать в мозгу ассоциацию, которая может привести к хронической бессоннице. Вместо того, чтобы быть местом отдыха, где вы мирно засыпаете, ваша кровать становится тревожным местом, где вы ворочаетесь и просыпаетесь усталыми.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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