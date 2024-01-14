Сырный суп с куриным филе и картофелем: вкусный и простой рецепт
Диетический суп с курицей получается не только вкусным и питательным, но и очень ароматным, что делает его идеальным выбором для любого стола.
Сырный суп — это насыщенное и сытное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда или ужина. Добавление куриного филе делает суп еще более питательным и вкусным, пишет Апостроф.
Ингредиенты
Для приготовления супа понадобятся следующие продукты:
- куриное филе — 300 г;
- куриный бульон — 1 л;
- картофель — 2-3 штуки;
- морковь — 1 штука;
- лук — 1 головка;
- твердый сыр — 200 г;
- сливки — 100 мл;
- масло растительное — 2 столовые ложки;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- зелень для декорирования.
Приготовление
Шаг 1. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 2. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжаривайте вместе еще пару минут.
Шаг 3. В кастрюле доведите куриный бульон до кипения, добавьте картофель и варите до полуготовности.
Шаг 4. В суп добавьте куриное филе и варите до полной готовности мяса.
Шаг 5. Натрите сыр на мелкой терке и добавьте в суп. Влейте сливки, постоянно помешивая. Варите суп на медленном огне до полного растворения сыра.
Шаг 6. Посолите и поперчите суп по вкусу. Дайте ему покипеть еще несколько минут.
Шаг 7. Перед подачей украсьте суп свежей зеленью. Сырный суп с курицей подается горячим.
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