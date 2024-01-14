Сырный суп с куриным филе и картофелем: вкусный и простой рецепт

Диетический суп с курицей получается не только вкусным и питательным, но и очень ароматным, что делает его идеальным выбором для любого стола.

Сырный суп — это насыщенное и сытное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда или ужина. Добавление куриного филе делает суп еще более питательным и вкусным, пишет Апостроф.

Ингредиенты

Для приготовления супа понадобятся следующие продукты:

куриное филе — 300 г;

куриный бульон — 1 л;

картофель — 2-3 штуки;

морковь — 1 штука;

лук — 1 головка;

твердый сыр — 200 г;

сливки — 100 мл;

масло растительное — 2 столовые ложки;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

зелень для декорирования.

Приготовление

Шаг 1. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 2. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжаривайте вместе еще пару минут.

Шаг 3. В кастрюле доведите куриный бульон до кипения, добавьте картофель и варите до полуготовности.

Шаг 4. В суп добавьте куриное филе и варите до полной готовности мяса.

Шаг 5. Натрите сыр на мелкой терке и добавьте в суп. Влейте сливки, постоянно помешивая. Варите суп на медленном огне до полного растворения сыра.

Шаг 6. Посолите и поперчите суп по вкусу. Дайте ему покипеть еще несколько минут.

Шаг 7. Перед подачей украсьте суп свежей зеленью. Сырный суп с курицей подается горячим.

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