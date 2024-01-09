Винегрет из запеченных овощей с добавлением фасоли — рецепт, который превзошел классическую версию салата

Винегрет — это праздничный салат на столе наших бабушек и дедушек, который со временем начал терять свою популярность. Его готовили часто, поскольку в его рецептуру входили все доступные ингредиенты, а получалось очень вкусно, а главное полезно. Сейчас же это блюдо не такое популярное, хоть и очень полезное.

В состав винегрета входит свекла, которая очень полезна для организма, особенно в зимний период, когда и так наблюдается дефицит витаминов. Конечно как и каждое блюдо этот салат имеет классическую версию, а также ее аналоги. Например, вы когда-нибудь ели винегрет с фасолью? Если нет, тогда попробуйте. Рецептом его приготовления поделился футблог gayanefood.

Ингредиенты

250 граммов красной свеклы;

250 граммов картофеля;

250 граммов моркови;

250 граммов огурцов;

400 граммов красной фасоли;

1 луковица;

петрушка, укроп, кинза;

40 миллилитров оливкового или подсолнечного масла;

сок лимона;

соль и молотый перец.

Венигрет Фото: https://food.segodnya.ua/

Способ приготовления

Шаг 1

Очистите все овощи от кожуры, помойте и нарежьте ровными кубиками. Выложите на форму для выпекания, сбрызните маслом и приправами и отправьте на 25 минут в предварительно разогретую до 210 градусов духовку. Дайте остыть.

Шаг 2

Измельчите свежий лук и зелень, а также измельченные кубиками огурцы. Также добавьте фасоль и запеченные овощи.

Шаг 3

Добавьте масло и специи, тщательно перемешайте и отправьте на 2-3 часа в холодильник. Лучше всего на ночь.

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