Винегрет из запеченных овощей с добавлением фасоли — рецепт, который превзошел классическую версию салата
Винегрет — это праздничный салат на столе наших бабушек и дедушек, который со временем начал терять свою популярность. Его готовили часто, поскольку в его рецептуру входили все доступные ингредиенты, а получалось очень вкусно, а главное полезно. Сейчас же это блюдо не такое популярное, хоть и очень полезное.
В состав винегрета входит свекла, которая очень полезна для организма, особенно в зимний период, когда и так наблюдается дефицит витаминов. Конечно как и каждое блюдо этот салат имеет классическую версию, а также ее аналоги. Например, вы когда-нибудь ели винегрет с фасолью? Если нет, тогда попробуйте. Рецептом его приготовления поделился футблог gayanefood.
Ингредиенты
- 250 граммов красной свеклы;
- 250 граммов картофеля;
- 250 граммов моркови;
- 250 граммов огурцов;
- 400 граммов красной фасоли;
- 1 луковица;
- петрушка, укроп, кинза;
- 40 миллилитров оливкового или подсолнечного масла;
- сок лимона;
- соль и молотый перец.
Способ приготовления
Шаг 1
Очистите все овощи от кожуры, помойте и нарежьте ровными кубиками. Выложите на форму для выпекания, сбрызните маслом и приправами и отправьте на 25 минут в предварительно разогретую до 210 градусов духовку. Дайте остыть.
Шаг 2
Измельчите свежий лук и зелень, а также измельченные кубиками огурцы. Также добавьте фасоль и запеченные овощи.
Шаг 3
Добавьте масло и специи, тщательно перемешайте и отправьте на 2-3 часа в холодильник. Лучше всего на ночь.
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