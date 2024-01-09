Кардиологи назвали лучшие овощи и фрукты, которые помогут снизить уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может быть опасен для здоровья, поэтому важно контролировать свое питание. Включите в свой рацион продукты, которые помогут снизить уровень "плохого" холестерина.

Неудивительно, что продукты, которые вы ежедневно едите, могут помочь снизить уровень холестерина. Особенно єто касается фруктов и овощей, которые являются основой здорового питания. Но если вы не знаете, с чего начать и какие конкретно продукты могут помочь снизить уровень холестерина, эксперты дали несколько советов. Об этом пишет Eating Well.

"Фрукты и овощи, естественно, не содержат холестерина и содержат мало жира, что делает их важной частью борьбы с высоким уровнем холестерина", — говорит кардиолог Дэвид Сабгир, "Хотя я обычно рекомендую увеличить общее потребление фруктов и овощей, поскольку многие из нас не соблюдают рекомендуемую суточную норму, есть несколько конкретных продуктов, которые я хотел бы рекомендовать своим пациентам".

Темная листовая зелень

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Есть так много причин на регулярной основе употреблять листовые зеленые овощи, и помимо вкуса это впечатляющая польза для здоровья.

"К темной листовой зелени относятся шпинат, капуста, листовая капуста и многое другое", — объясняет кардиолог. "Они содержат лютеин и другие каротиноиды, которые могут снизить риск сердечных заболеваний и снизить уровень холестерина".

Наслаждайтесь ими в салатах, добавляйте в смузи или просто дополняйте яичницу, чтобы получить питательный утренний завтрак.

Авокадо

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Если вы ищете сытный и полезный для здоровья продукт, вы не ошибетесь, отдав предпочтение универсальному авокадо.

"Авокадо — фактически единственный фрукт, который содержит мононенасыщенные жиры: 5 граммов на одну треть среднего авокадо", — утверждает Сабгир. "Это может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП в крови, что может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Не говоря уже о том, что авокадо не содержит сахара и натрия".

Вы можете насладиться авокадо на тосте на завтрак, в салате с тунцом на обед или в соус песто с цельнозерновой пастой на ужин.

Цитрусовые

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Зима — сезон цитрусовых, и эти фрукты не только вкусные и сладкие, они также помогают контролировать уровень холестерина.

"Цитрусовые, такие как апельсины, содержат пектин, который может помочь снизить уровень холестерина", — отмечает врач. "Пектин — это тип растворимой клетчатки, которая побуждает ваш организм снижать уровень холестерина ЛПНП".

Смешайте цитрусовые с листовой зеленью, приготовив восхитительный салат, дополните апельсином утку ли просто наслаждайтесь сочными дольками на перекус.

Напомним, диетологи назвали 5 сухофруктов, которые помогут контролировать уровень холестерина.

Ранее Фокус писал о том, что есть некоторые зимние продукты, которых следует избегать, так как они могут повысить уровень холестерина.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.