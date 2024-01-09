Рецепт домашнего кваса от Евгения Клопотенко

Всего четыре ингредиента помогут вам создать напиток, который так полюбился многим людям. Евгений Клопотенко рассказывает, что для этого нужно делать.

Квас — хорошо известный освежающий напиток. Украинский ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом популярного напитка, который можно приготовить дома.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

400 г бородинского хлеба;

70 г сахара;

2 г дрожжей (живые);

2,5 л воды.

Для начала бородинский хлеб (400 г) режем кубиками с боками около 1,5 см.

Подсушиваем порезанный хлеб на сковороде без масла, пока хлеб несколько не подсохнет и не возьмется твердой корочкой.

Отрезаем от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса Евгений Клопотенко рекомендует использовать только живые дрожжи.

Крошим дрожжи руками в небольшую миску.

Добавляем к дрожжам около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешиваем, пока сахар полностью растворится.

Перекладываем кубики хлеба в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавляем воду с дрожжами и оставшийся сахар.

Затем доливаем воду до верха банки, слегка перемешиваем. Закрываем неплотно крышкой и оставляем бродить при комнатной температуре на 1-4 дня. Скорость приготовления кваса зависит от температуры вокруг. Поэтому летом время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше мы будем выдерживать квас, тем более насыщенным и резким будет его вкус.

Процеживаем квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу переливаем в банки с крышками и ставим в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.

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