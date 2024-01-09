Рецепт домашнего кваса от Евгения Клопотенко
Всего четыре ингредиента помогут вам создать напиток, который так полюбился многим людям. Евгений Клопотенко рассказывает, что для этого нужно делать.
Квас — хорошо известный освежающий напиток. Украинский ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом популярного напитка, который можно приготовить дома.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 400 г бородинского хлеба;
- 70 г сахара;
- 2 г дрожжей (живые);
- 2,5 л воды.
Для начала бородинский хлеб (400 г) режем кубиками с боками около 1,5 см.
Подсушиваем порезанный хлеб на сковороде без масла, пока хлеб несколько не подсохнет и не возьмется твердой корочкой.
Отрезаем от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса Евгений Клопотенко рекомендует использовать только живые дрожжи.
Крошим дрожжи руками в небольшую миску.
Добавляем к дрожжам около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешиваем, пока сахар полностью растворится.
Перекладываем кубики хлеба в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавляем воду с дрожжами и оставшийся сахар.
Затем доливаем воду до верха банки, слегка перемешиваем. Закрываем неплотно крышкой и оставляем бродить при комнатной температуре на 1-4 дня. Скорость приготовления кваса зависит от температуры вокруг. Поэтому летом время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше мы будем выдерживать квас, тем более насыщенным и резким будет его вкус.
Процеживаем квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу переливаем в банки с крышками и ставим в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.
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