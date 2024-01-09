Что подарить коллеге на день рождения: 10 простых советов

Эксперты советуют: подарок должен быть от души, чтобы радовал и вашего коллегу, и вас.

Выбор подарка коллеге на день рождения может быть непростой задачей, но это прекрасная возможность проявить внимание и заботу. Мы не будем рассказывать, что важно подобрать такой сувенир, который будет полезным, будет радовать и т.д. Просто подарите такой подарок, чтобы коллега почувствовал, насколько он важен для вас, насколько ценен как сослуживец, насколько радует как друг. Традиционно помогают нам в этом эксперты, на этот раз из американского издания Wirecutter.

Зарядное устройство под девизом "куда угодно, где угодно"

Если ваш близкий человек по работе всегда просит бармена или баристу подключить его телефон, облегчите его проблемы с низким зарядом батареи. Выбор наших экспертов — сертифицированное Apple портативное беспроводное зарядное устройство Belkin Boost Charge Pro с MagSafe со встроенной подставкой. Однако ваш выбор — это ваш выбор.

Фото: pixabay.com

Классный брелок для ключей

Ваш коллега со стильно обставленным столом и в потрясающей деловой одежде наверняка оценит нечто элегантное из разряда того, что крутят на пальце крутые ребята. Главное, чтобы брелок подходил по размеру его ключам, но не был слишком тяжелым для брюк или сумочки.

Фото: pexels.com

Сладкие суккуленты

Растения очищают воздух и украшают любое помещение, даже кабину грузовика. При этом они не должны быть громоздкими, чтобы жить на рабочем столе и не мешать обилию деловых бумаг. И они должны быть живучи, даже если им будет не хватать естественного света и воздуха. А еще есть флорариумы — вазы с вечными букетами.

Фото: pinterest.com

Набор ароматных специй

Например, трио — ошеломляющий перец, острый перец чили и немного сладкого перца. Вкус восхитительный, уникальный, аромат — сильный и проникновенный. Кстати, есть и ваша выгода: теперь вам не надо будет долго отрывать коллегу от монитора — призыв на обед будет услышан всегда.

Фото: pinterest.com

Подставки для книг

Если ваш коллега — книгочей, а среди деловых папок у него всегда стоят любимые книги с потрепанными обложками, аккуратная и стильная подставка для книг будет для него достаточно ценным подарком. Ну, а если ваш коллега еще тот трудоголик, то подставки для книг подойдут для организации справочников, папок, словарей на рабочем столе.

Фото: pinterest.com

Компактный массажер

У большинства людей после нескольких часов, проведенных за столом, болят спина, шея, еще какая-нибудь часть тела. И тут ваш подарок — самомассажер — будет как нельзя кстати. Ведь всегда можно найти пару минут для релакса. Просто заранее узнайте, какой нужен — для шеи, спины и др.

Фото: pinterest.com

Горячий кофе forever

Если вы работаете вместе с человеком, которому требуется целая вечность, чтобы допить утреннюю чашку чая, подогреватель для кружек позволит ему весь день наслаждаться неостывшим напитком. При этом такая "грелка" для чашки кофе занимает немного места, главная — чтобы розетка была в комфортной доступности.

Фото: pinterest.com

Беспечная безделушка

Для соседа по офису, который любит безделушки, маленькая фигурка любимого персонажа из мультика или культового фильма обязательно добавит еще больше веселья и настроения.

Фото: pinterest.com

Рюкзак

Элегантная форма и практичные функции этого небольшого, по размерам ноутбука, рюкзака позволяют носить его с любым дресс-кодом. На самом деле такой подарок, да еще из водостойкой ткани, сделает его более дорогим, чем это есть на самом деле.

Фото: pexels.com

Коврик для дистанционки на воздухе

Независимо от того, является ли ваш коллега страстным любителем активного отдыха или просто любит поработать либо пообедать на свежем воздухе, идеальный коврик для офисного пленэра обязательно станет хитом. Главное подобрать модель с нужными качествами. Например, одна сторона коврика — водостойкий ПВХ, другая — мягкая оксфордская ткань. Он компактно складывается в сумку с ручкой (размером с лист бумаги), поэтому его можно легко положить и в рюкзак, и в ящик офисного стола.

Фото: pinterest.com

Несколько рекомендаций при выборе подарка коллеге

Проведите небольшое исследование или вспомните разговоры, которые помогут вам понять, что может понравиться вашему коллеге. Это могут быть его увлечения, хобби, любимые цвета, образ жизни и т.д.

Подумайте о том, как подарок впишется в профессиональную среду. К примеру, предметы для рабочего стола или аксессуары, которые могут быть полезны в офисе.

Определите бюджет, который вы готовы потратить на подарок. Важно найти баланс между стоимостью подарка и их значением.

Подумайте о том, как сделать подарок уникальным. Это может быть персонализация с помощью имени, инициалов или любимой фразы.

Подумайте, будет ли ваш подарок полезен в повседневном использовании и сможет ли он приносить радость регулярно.

Учтите возрастные особенности коллеги. Подарок для младшего сотрудника может быть более креативным и неформальным, а для старшего коллеги — более консервативным и практичным.

Уважайте культурные и личные предпочтения коллеги. Избегайте подарков, которые могут быть неадекватно восприняты по культурным или личным убеждениям.

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