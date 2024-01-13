Салат с авокадо, зеленью и каперсами: быстрый рецепт за 10 минут

Этот легкий и свежий салат из авокадо с зеленью и каперсами дополнит ваш обед или ужин яркими вкусами и ароматами.

Зимой мы стремимся разнообразить свой рацион доступными свежими овощами. И что может быть лучше, чем вкусный салат с авокадо, зеленью и каперсами, чтобы зарядиться витаминами в зимние холода? Тем более, что приготовление этого блюда занимает всего 10 минут. Рецептом вкусного салата поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

авокадо — 2 шт. (примерно 300 г);

зеленый лук — несколько перьев;

петрушка — несколько веточек;

перец чили — 1/2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло холодного отжима — 1 ст. л.;

яблочный или белый винный уксус — 1 ст. л.;

красный и черный перец, пряная или морская соль — по вкусу;

лимон — по вкусу;

каперсы — 1-2 ст. л.

Приготовление

Шаг 1

Мелко нарежьте зеленый лук, петрушку и зубчик чеснока.

Шаг 2

Смешайте нарезанную зелень, добавьте перчик чили, нарезанный колечками. Посолите по вкусу, добавьте оливковое масло, яблочный уксус и по щепотке красного и черного перца.

Шаг 3

Очистите авокадо от кожуры и удалите косточки. Нарежьте тонкими ломтиками и выложите на тарелку.

Шаг 4

Полейте ломтики авокадо лимонным соком, чтобы они не потемнели. Посыпьте пряной или морской солью.

Шаг 5

Сверху на авокадо выложите порезанную зелень, заправленную маслом и уксусом.

Шаг 6

Украсьте салат каперсами и сразу подавайте к столу.

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