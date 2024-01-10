Самый простой способ приготовления риса. Понадобится всего 10 минут

Рис — это популярная зерновая культура, которая служит основой и ингредиентом многих кулинарных блюд. В Украине эта крупа используется в таких знаменитых блюдах как плов, голубцы, фаршированные перцы, тыквенная каша, молочная рисовая каша и других. Кроме этого, рис может стать основой для котлет, или разного рода салатов.

Готовя рис, хоть раз в жизни, каждая хозяйка сталкивалась с тем, что у нее не получалось его приготовить. Он выходил или недоваренным, или слишком разваренным, или вообще слипался. Однако, существует легкий и действенный способ, о котором мало кто знает. Шеф-повар Александр Огородник поделился секретом, которому его научили повара-индусы и рассказал все секреты, которые помогут приготовить эту крупу всего лишь за 10 минут.

Ингредиенты для приготовления риса

1.5 литра воды;

2 чайные ложки соли (без горки);

1 палочка корицы (по желанию);

2 лавровых листа (по желанию);

200 граммов риса;

2 столовые ложки оливкового масла (можно заменить на сливочное масло).

Способ приготовления

Шаг 1

Берем 1,5 литра воды и выливаем в кастрюлю.

Шаг 2

Добавляем в воду две чайные ложки соли, без горки, чтобы рис не был пересоленным.

Шаг 3

По желанию можно добавить палочку корицы и два лавровых листа. Данные ингредиенты не являются обязательными. Они добавляют ароматности и пряного вкуса рису.

Шаг 4

Воду необходимо довести до кипения и лишь тогда добавить в нее 200 граммов риса. Для приготовления подойдет любая разновидность риса.

Шаг 5

Общее время приготовления риса 10 минут. Не больше, не меньше. Обязательно перемешайте сразу после добавления риса в горячую воду, а после еще через 2 минуты. Важно варить на среднем огне, чтобы рис не сильно кипел.

Шаг 6

Ровно через 10 минут сцеживаете воду из риса. Если добавляли корицу и лавровый лист, тогда их необходимо достать из риса.

Шаг 7

Добавляем две столовые ложки оливкового масла, которое можно также заменить на сливочное масло.

Важно, не нужно предварительно замачивать рис, или промывать в холодной воде. 10 минут достаточно для того, чтобы эта крупа была готовой.

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